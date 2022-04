Jak aborcjoniści wykorzystują wojnę na Ukrainie. Na celowniku m.in. Polska

Według portalu Right to Life "Wezwanie do działania" obejmuje apel do Unii Europejskiej, rządów darczyńców i społeczności międzynarodowej do sprawdzenia, czy pomoc finansowa nie jest udzielana podmiotom, walczącym z tzw. "równością" w Polsce, na Węgrzech, w Mołdawii, Rumunii, na Słowacji i na Ukrainie.

Numer jeden na świecie, czyli federacja Planned Parenthood oraz Amnesty International wezwały Unię Europejską do "podjęcia szybkich i skutecznych środków w celu ułatwienia dostępu do wczesnej aborcji medycznej". Zalecają blokadę finansowania działań pomocowych tym podmiotom, które sprzeciwiają się aborcji, rekomendując organizację usług transgranicznych i telemedycznych, omijających prawo krajów, przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Autorzy skandalicznego apelu rekomendują wykorzystanie wojny w celu dostarczania pigułek aborcyjnych w zestawach pierwszej pomocy.

Aborcja i antykoncepcja w systemie opieki zdrowotnej

Światowi liderzy fabryki śmierci ubolewają nad tym, że sąsiedzi Ukrainy, przynajmniej w pewnym stopniu, uznają prawo do życia nienarodzonych dzieci. Aborcjoniści wzywają do "pilnego wsparcia politycznego, wskazówek i pomocy technicznej dla rządów Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji w celu usunięcia barier prawnych i politycznych".

Wymienione rządy zostały wezwane do tego, by aborcja i antykoncepcja stały się częścią bezpłatnej, podstawowej opieki zdrowotnej, a świadczeniodawcy otrzymali pełną refundację za świadczenie tych usług uchodźcom z Ukrainy.

Jak informuje ONZ od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego w tym kraju urodziło się ponad 4300 dzieci. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy na Ukrainie urodzi się około 80 tysięcy dzieci.

Czytaj też:

MSZ w Kijowie alarmuje: Rosjanie porywają ukraińskie dzieciCzytaj też:

Człowiek Putina sugeruje rozpad Ukrainy na kilka państw