Przewodniczący Episkopatu USA spotkał się z uchodźcami w Przemyślu

Duchowny uczestniczył również w niedzielnym nabożeństwie w intencji o pokój na Ukrainie w Archikatedrze Greckokatolickiej. Wraz z nim modlili się: metropolita obrządku greckokatolickiego abp Eugeniusz Popowicz i metropolita obrządku łacińskiego abp Adam Szal. Liturgia prowadzona była w języku: polskim, ukraińskim i angielskim – poinformowała w poniedziałek Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

"Kochamy was"

– Przyjechaliśmy tutaj, żeby wam powiedzieć: kochamy was, modlimy się za was, bardzo dziękujemy za solidarność z Ukrainą – powiedział kard. Timothy Dolan. W krótkiej homilii amerykański hierarcha nawiązał do słów wypowiedzianych na początku modlitwy: "Boże, Twoja jest chwała na wieki wieków”. – To bardzo odpowiednia modlitwa, dodająca nam odwagi. Moc nie należy do Rosji, moc nie należy do szatana, moc nie należy do zła, moc nie należy do ciemności, moc nie należy do grzechu, moc nie należy do nienawiści, moc nie należy do śmierci. Moc należy do Boga i Jego jest wieczna chwała – mówił. Przewodniczący Episkopatu USA podkreślił też, że podziwia "zaufanie i pewność ludzi z Ukrainy". – Macie tę wiarę i ufacie sile Boga – stwierdził I dodał: "Być z wami dzisiaj to wielki honor dla mnie. Jesteśmy po waszej stronie, jesteśmy zjednoczeni z całym światem w kontrze do tego niesprawiedliwego ataku. Jesteśmy wdzięczni za solidarność i zjednoczenie na całym świecie".

Kard. Dolan zwrócił się także do Polaków. – Dziękuję ludziom z Polski za wielką inspirację, jaką nam dajecie i za gościnność dla tych, którzy mają problemy. Chcemy się z wami zjednoczyć, okazać miłość i wsparcie – oznajmił. Z kolei abp Eugeniusz Popowicz podziękował za pomoc, jakiej Ameryka udziela Ukrainie na płaszczyźnie politycznej, religijnej i humanitarnej.

