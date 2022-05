Papież na wózku inwalidzkim. "Nie mogę chodzić"

Franciszek na audiencji przyjął grupę sióstr zakonnych. Do auli został jednak zaprowadzony na wózku inwalidzkim. Podczas audiencji siedział na zwykłym fotelu, lecz inne osoby musiały mu pomóc w przesiadce.

W rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera" papież mówił, że ma naderwane wiązadło. – Nie mogę chodzić – przyznał.

Infiltracja kolana, którą niedawno przeszedł papież, to domiejscowy zastrzyk, którego celem jest złagodzenie bólu.

Powracający ból

W ostatnim czasie ból w kolanie nasilił się do tego stopnia, że utrudniał mu poruszanie się ze względu na zły chód i postawę. Według specjalisty ortopedy Francesco Bove, który przeprowadził ponad dwa tysiące operacji tego typu, choroba zwyrodnieniowa stawów, na którą cierpi papież, ma swoje źródło w operacji, którą przeszedł w 1994 r. w Buenos Aires, kiedy to wstawiono mu protezę prawego biodra.

– Częściowo odpowiedzialna za to jest proteza, która powoduje nierównomierne obciążenie stawu, ale również przyzwyczajenie księży i zakonnic do modlitwy na kolanach mogło pogorszyć jego stan – wyjaśnił dr Bove, prezes Fundacji na rzecz Walki z Chorobami Zwyrodnieniowymi Stawów i Osteoporozą we Włoszech.

Franciszka może czekać operacja

Profesor Bove, który zasugerował papieżowi leczenie przeciwzapalne, jest teraz bardziej pesymistyczny. – Jeśli przez dłuższy czas nie będzie poprawy, konieczna może być operacja, aby przywrócić funkcję stawów – powiedział. Specjalista ortopeda zwraca uwagę, że w wyniku zużycia stawu kolanowego "dochodzi do rozwoju wtórnych zjawisk zapalnych". W obliczu niemocy funkcjonalnej "kolano staje się obrzęknięte i objęte stanem zapalnym".

Zjawiska te są często odwracalne. Profesor Bove podkreśla jednak, że "ponieważ są to patologie postępujące, pacjent coraz częściej staje się nieruchomy". Dodaje, że "staw ulega deformacji i właśnie w takich przypadkach konieczna jest interwencja chirurgiczna, polegająca na zastąpieniu powierzchni stawowych sztucznymi protezami".

Lekarze ostrzegli papieża, że musi z przekonaniem przestrzegać bezwzględnego odpoczynku i że jeśli tego nie uczyni, będzie mu trudno realizować swój harmonogram międzynarodowych spotkań.

