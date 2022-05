"Kościół zniewala kobiety". Aborcjoniści w USA zapowiedzieli serię ataków na świątynie

Na skutek wieloletnich modlitw i starań ruchu pro-life oraz ustaw chroniących życie przyjmowanych przez konserwatywne stany Ameryka doszła do przełomowego momentu, gdy Sąd Najwyższy z dużym prawdopodobieństwem może odwrócić precedens z roku 1973 w sprawie Roe vs. Wade, który zalegalizował aborcję i ograniczył prawo stanów do własnej legislacji w tej kwestii.

Sędzia Sądu Najwyższego: „Prawo” do aborcji „od początku błędne”

Z Sądu Najwyższego wyciekł szkic decyzji autorstwa sędziego Samuela Alito, który stwierdza, że „Konstytucja nie odnosi się w żaden sposób do aborcji i prawo do niej nie jest chronione przepisami konstytucyjnymi”. Dlatego też ocenia on, że legislacyjne obwarowanie rzekomego „prawa” do aborcji było „od samego początku rażąco błędne”.

Perspektywa cofnięcia federalnego „prawa” do aborcji, które było przez prawie 50 lat narzucane wszystkim stanom, wywołała falę agresji ze strony lobby aborcyjnego i jego zwolenników. Prezydent Joe Biden nie szczędził ostrych słów obrońcom życia, nazywając ich „najbardziej ekstremalną grupą w historii Ameryki”.

Aborcjoniści wzywają do szturmu na kościoły

Proaborcyjna organizacja o nazwie „Ruth Sent Us” („posłała nas Ruth” – od postaci proaborcyjnej sędzi Ruth Bader Ginsburg) zapowiedziała na niedzielę serię ataków na kościoły i wezwała innych aborcjonistów, by przyłączyli się do tego szturmu podczas Mszy Świętych, aby zamanifestować poparcie dla postulatu zabijania dzieci nienarodzonych w majestacie prawa. Celem ataku mają być katolickie świątynie, ponieważ sędziowie Sądu Najwyższego, którzy najprawdopodobniej zagłosują przeciwko aborcji są właśnie katolikami.

„Niezależnie od tego, czy jesteś «katolikiem za wyborem», byłym katolikiem, innego wyznania lub niewierzącym, wiedz, że sześciu ekstremistycznych katolików postanowiło obalić Roe. Pojaw się w lokalnym kościele katolickim w niedzielę 8 maja” – wzywa grupa na swoim Twitterze.

Aborcjoniści zrzeszeni pod hasłem „Posłała nas Ruth” dopuszczali się już w przeszłości bezczeszczenia Mszy Świętej, czym chwalą się publikując filmy na Twitterze i TikToku. Grupa podnosi przy tym hasła w rodzaju „aborcja na żądanie i bez przeprosin!” czy też „Od 2000 lat Kościół katolicki jest instytucją zniewalającą kobiety!”.

Coraz więcej Amerykanów przeciwko aborcji

Jednocześnie przemysł aborcyjny i jego zwolennicy spotykają się z coraz bardziej zdecydowaną krytyką konserwatywnych Amerykanów. Jak ocenił republikański senator ze stanu Missouri, Josh Howley, „aborcja jest religią dla skrajnej lewicy i są gotowi zrobić wszystko, aby bronić tej religii i narzucić ją wszystkim innym i dlatego są gotowi puścić z dymem Sąd Najwyższy jako instytucję”.

Jak pokazują najnowsze sondaże, większość Amerykanów jest za ograniczeniami procederu zabijania nienarodzonych, a niedawny raport Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazał, że liczba aborcji spadła do poziomu najniższego od 1980 roku.

Czytaj też:

USA: Kentucky miażdży przemysł aborcyjny. Nowe prawo wyeliminuje dzieciobójstwoCzytaj też:

"Nie będzie wyjątków religijnych". Joe Biden z nową ofensywą aborcyjną i LGBTCzytaj też:

USA: Radykalna ustawa aborcyjna zyskała podpis gubernatora Kolorado