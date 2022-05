Madonna prosi o spotkanie z papieżem. Chce z nim omówić "ważne sprawy"

Jak podaje tygodnik "Billboard", 4 maja piosenkarka napisała na papieskim Twitterze: "Choć nie byłam dziesiątki lat u spowiedzi, a trzy razy niesprawiedliwie mnie ekskomunikowano, to przysięgam, że jestem dobrą katoliczką i szukam drugiej szansy. (…) Czy byłoby możliwe na prywatnej audiencji porozmawiać z papieżem o «ważnych sprawach»?".

Nie wiadomo, jakie to są te "ważne sprawy", o których Madonna chciałaby porozmawiać z Franciszkiem, gdyż – jak zaznaczył tygodnik – piosenkarka "nie sprecyzowała tego w swoim wpisie".

Kontrowersyjne wokół Madonny

„Billboard” przypomniał, że 63-letnia obecnie Madonna (właśc. Madonna Louise Ciccone) została ochrzczona i wychowana w rodzinie katolickiej. Uczyła się też w szkołach katolickich i nawet „doszła” do bierzmowania. Później jednak, już jako piosenkarka, scenarzystka i tancerka, przełamując kolejne bariery obyczajowe, spotkała się co najmniej trzykrotnie ze zdecydowaną krytyką ze strony Kościoła, co sama określiła mianem „ekskomuniki”. Było to w związku m.in. z jej piosenką z 1989 „Like a prayer” (Jak modlitwa), uznaną za „bluźnierczą”. To samo dotyczyło „pokazu ukrzyżowania” (a crucifixion show) w Rzymie w 2006 r.

Patrząc na burzliwe życie tej „królowej popu”, w którym nie brakuje skandali i związków z wieloma mniej lub bardziej znanymi mężczyznami, warto zauważyć, że chrzciła ona wszystkie swoje dzieci (ma dwoje biologicznych i czworo adoptowanych Malawijczyków). Swojej pierwszej córce dała na imię Lourdes na pamiątkę – niestety tylko projektu – pielgrzymki do tego francuskiego miejsca objawień Matki Bożej.

Z kolei jej wszechstronna działalność filantropijna, dotycząca m.in. chorych na AIDS, ofiar różnych klęsk żywiołowych oraz pomocy dzieciom w Afryce, nadaje się na napisanie o tym osobnej książki.

Gwiazda sprzedała najwięcej płyt w historii

Madonna, właśc. Madonna Louise Ciccone (ur. 16 sierpnia 1958 w Bay City) jest amerykańską piosenkarką popową, kompozytorką, autorką tekstów, producentką muzyczną i filmową, tancerką, aktorką, reżyserką, scenarzystką, projektantką mody, pisarką, przedsiębiorczynią i filantropką. Uchodzi za ikonę popkultury, która przełamuje bariery obyczajowe i budzi kontrowersje. Zaliczana jest przy tym do grona najpopularniejszych muzyków w historii. Ze względu na sukcesy w przemyśle muzycznym nazywana jest „Królową Popu”. Według Księgi rekordów Guinnessa jej nagrania sprzedały się w ponad 335 milionów egzemplarzy – najwięcej spośród wszystkich piosenkarek w historii.

Ponadto jest najbardziej dochodową solistką pod względem koncertów, członkinią Rock and Roll Hall of Fame oraz laureatką niemal 300 nagród, w tym siedmiu Grammy i 20 MTV Video Music Awards. Nieprzerwanie od lat 80 należy do czołówki najpopularniejszych artystek muzycznych, a jej kariera trwa do dziś (jej najnowszy album – "Madame X", ukazał się w 2019 roku).

Debiutowała w Nowym Jorku jako tancerka i członkini zespołów, a w 1982 rozpoczęła karierę jako solowa piosenkarka (w 1983 wydała pierwszy album "Madonna"). Szybko zdobyła międzynarodową popularność, stając się jedną z największych gwiazd na rynku muzycznym. Zaprezentowała nowatorskie podejście do teledysku i koncertu, zwracając uwagę na ich widowiskowość i teatralność.

