Fajni katolicy i zapach siarki

Porównując czytanie z tekstem oryginału, okazuje się, że zabrakło istotnego akapitu. Zniknęły mowa obrończa Gamaliela i informacja o ubiczowaniu apostołów, przez co nawet tytuł tego fragmentu: „Cierpienie dla imienia Jezusa” traci sens. Trudno pojąć intencje takiego zabiegu. Czyżby chodziło o to, że czytanie jest zbyt obszerne, za długie? Przecież pominięty tekst, czytany wolno, nie zajmuje nawet minuty. Amputacji tekstów biblijnych widzimy coraz więcej. Mają one pewną czytelną intencję, szczególnie w nauczaniu Franciszka.