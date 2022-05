Brazylia. Wzniesiono nowy pomnik Chrystusa. Figura w Rio de Janeiro nie jest już najwyższa

Nowa figura Chrystusa powstała w mieście Encantado w stanie Rio Grande do Sul w południowej Brazylii. Jest to pomnik Chrystusa Opiekuna. Łączna wysokość statuy w Encantado to 43,5 metra. Chrystus Odkupiciel w brazylijskim Rio de Janeiro jest o 5,5 metra niższy, ale do tej pory był uznawany za najwyższą na świecie figurę Jezusa.

Chrystus Opiekun został zaprojektowany przez brazylijskich architektów: Genesio Gomesa Mourę oraz jego syna Markusa Mourę. Wewnątrz statuy znajduje się winda, która prowadzi do serca. – Będzie to przeszklone otwarcie, z którego ludzie będą mogli filmować i fotografować Dolinę – mówił dyrektor generalny projektu Artur Lopes de Souza podczas ogłoszenia pomnika.

Wymiary Chrystusa Opiekuna

CNN Brasil podała szczegółowe wymiary posągu:

Całkowita wysokość pomnika: 43,5 metra;

Wysokość cokołu: 6 metrów;

Wysokość posągu: 37,5 metra;

Rozpiętość ramion: 39 metrów;

Wysokość w stosunku do miasta: 378 metrów.

Wysokość nad poziomem morza: 436 metrów;

Szacunkowa masa całkowita: 1700 ton.

Budowa figury rozpoczęła się w 2019 roku i zakończyła się 22 kwietnia br. Jednak, jak podano na oficjalnej stronie pomnika, prace wykończeniowe wewnątrz rzeźby mają zostać zakończone w pierwszej połowie 2023 roku. Obejmą one także kompleks turystyczny, w tym budowę sklepów oraz restauracji u podnóża pomnika.

Jezus Chrystus Król Wszechświata w Świebodzinie

Telewizja SIC Noticias podkreśliła, że największą w Europie figurą Chrystusa jest pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, w zachodniej Polsce. Został wzniesiony w 2010 roku i ma 36 metrów wysokości.

Chrystus Opiekun jest najwyższy na świecie, jeśli nie bierze się pod uwagę cokołów. Jego wysokość wynosi wtedy 37,5 m. Polski Chrystus Król i boliwijski Chrystus Pokoju mają po 33 m, zaś Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro ma 30 metrów wysokości.

Jeśli wliczy się cokoły Chrystus Opiekun jest trzeci co do wysokości. Najwyższy zaś pozostaje Chrystus Król ze Świebodzina.

