"Nauczyciele pokojowego życia". Orędzie na II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

We wtorek papież Franciszek opublikował orędzie na II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych przypadający w tym roku 24 lipca. Wezwał seniorów, by nie rozpaczali nad swoją słabością, ale podjęli się "nowej misji" – by w świecie rozdartym konfliktami opiekowali się innymi. "Starość to nie czas na poddanie się i opuszczenie żagli, ale okres trwałej płodności: czeka na nas nowa misja i każe spojrzeć w przyszłość" – napisał Ojciec Święty.

Rewolucja czułości

"Szczególna wrażliwość, jaką ci z nas w podeszłym wieku mają na troski, myśli i uczucia, które czynią nas ludźmi, powinna ponownie stać się powołaniem wielu. Byłby to znak naszej miłości do młodszych pokoleń" – podkreślała głowa Kościoła katolickiego. Franciszek dodał, że "to nie przypadek", że wojna wybuchła wtedy, gdy "odchodzi pokolenie, które doświadczyło jej w ubiegłym wieku".

W przesłaniu Ojciec Święty zaprosił osoby starsze do przyłączenia się do "duchowej rewolucji". "To byłby nasz własny wkład w rewolucję czułości, rewolucję duchową i pokojową, w której zachęcam was, drodzy dziadkowie i osoby starsze, do aktywnego udziału" – przekonywał.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez papieża Franciszka w 2021 roku. Święto będzie obchodzone co roku w czwartą niedzielę lipca, blisko święta dziadków Jezusa, świętych Joachima i Anny.

Tematem II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych mają być słowa zaczerpnięte z Psalmu 92: "W starości będą nadal przynosić owoce".

W lutym tego roku papież Franciszek otworzył cykl katechetyczny poświęcony starości.

