"Pielgrzymka kobiet miłujących pokój". Ogólnopolskie spotkanie kobiet na Jasnej Górze

Modlitewne spotkanie kobiet z całej Polski odbędzie się 22 maja, 4 dni przed Dniem Matki, na Jasnej Górze. Hasło tegorocznego wydarzenia to "Pielgrzymka kobiet miłujących pokój".

"Trwająca na Ukrainie wojna i będący jej skutkiem kryzys humanitarny, przejawiający się już ponad 2 milionową migracją kobiet i dzieci do Polski, motywują nas nie tylko do materialnego wsparcia naszych braci i sióstr, ale przede wszystkim do wsparcia duchowego. Wierzymy, że u tronu Królowej Polski, naszej Matki, uprosimy u Boga miłosierdzie dla świata i pokój serc dotkniętych nienawiścią" – czytamy w komunikacie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet.

"Pielgrzymka kobiet miłujących pokój"

Modlitwie kobiet towarzyszyć będą relikwie św. Rity, której wspomnienie przypada właśnie 22 maja. "Ufamy, że ta dzielna święta kobieta wesprze naszą modlitwę przed obliczem Boga" – napisano. Organizatorzy zachęcają, by kobiety zabrały ze sobą różę – symbol św. Rity. "Płatki róż poświęcanych w dniu Jej święta i używane z wiarą i modlitwą, wielu osobom przyniosły ulgę w cierpieniu, pociechę i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych" – napisano na portalu Niedziela.pl

Spotkanie rozpocznie się konferencją wygłoszoną przez s. Annę Marię Pudełko oraz Magdalenę Kleczyńską. O 14 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa kobiet biskupa Wiesława Szlachetki. Podczas Mszy odbędzie się uroczysty akt zawierzenia kobiet Matce Bożej.

Na 16 zaplanowano modlitwę różańcową na błoniach jasnogórskich. Transmisja z uroczystości będzie dostępna na kanale Sanktuarium Jasnogórskiego na YouTube oraz na stronie internetowej Episkopatu Polski.

Czytaj też:

Nabożeństwo majowe. Historia i znaczenie