Dr Wanda Półtawska została Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa

Inicjatorami uhonorowania dr Wandy Półtawskiej byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwni byli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. – Pani Półtawska nie jest osobą godną tego, by otrzymać Honorowe Obywatelstwo Miasta Krakowa - przekonywał podczas sesji Rady Miasta Krakowa przewodniczący klubu PO Andrzej Hawranek.

– Nie znajduję powodów, dla których miałaby go nie otrzymać. Jako była więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbruck całe życie walczy o to, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni była zachowana. Niegdyś była też radną Krakowa. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Rzymie. To także osoba, której zaufał sam święty Jan Paweł II. Dlaczego miałaby nie zasługiwać na honorowe obywatelstwo Krakowa? – mówił z kolei Paweł Zastrzeżyński, autor książki "Odnaleziony sens" o dr Wandzie Półtawskiej oraz przyjaciel jej rodziny.

Ostatecznie, mimo 13 głosów przeciw, przegłosowano i nadano honorowe obywatelstwo wieloletniej przyjaciółce Karola Wojtyły.

Zasługi dr Wandy Półtawskiej

W uzasadnieniu wskazano na związek dr Półtawskiej z Krakowem. "Pracę lekarza rozpoczęła w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie w lutym 1952 roku, a otrzymawszy stypendium specjalizacyjne w psychiatrii przeniosła się do Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie pozostała do 1968 roku" – napisano. Podkreślono również jej działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej.

Dr Wanda Półtawska w wieku 18 lat została łączniczką. 2 lata później została aresztowana przez Gestapo, po czym trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbruck. Półtawska to również bliska przyjaciółka papieża Jana Pawła II oraz dama Orderu Orła Białego.

