"To znak nadziei". Dominikanin przyjął święcenia kapłańskie w czasie wojny

Dominikanin o. Igor Seliszczew pochodzi z Doniecka. Swoje życie zakonne rozpoczął w 2014 roku. Wstępną formację odbył na Ukrainie, po czym został wysłany do Polski do nowicjatu. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Krakowie.

Święcenia kapłańskie o. Seliszczew przyjął w Fastowie, niedaleko Kijowa, z rąk bp. Mikołaja Łuczoka. Fastów to miejscowość, gdzie dominikanie prowadzą swoją parafię. To tam działa dom św. Marcina de Porres, który w pierwszych dniach wojny przyjął uciekające przed bombardowaniem dzieci z Donbasu. Z kolei gdy okolice Fastowa zaczęły być bombardowane, dzieci zostały przetransportowane do Polski.

"To tajemnica"

O przyjmowaniu święceń kapłańskich podczas wojny opowiedział sam zakonnik. – To jest pytanie, czym jest kapłaństwo w takich warunkach wojennych. Powiedzmy, ta wojna, która zaczęła się jeszcze w 2014 roku, zabrała moją małą ojczyznę. To bardzo mocno wtedy przeżyłem i do teraz przeżywam. A teraz wojna próbuje zabrać moją wielką ojczyznę – mówił w rozmowie z Vatican News. Dodał, że "stawia dużo pytań Panu Bogu i sobie". – Jak na to wszystko patrzeć. Moi rodzice, pozostają w Doniecku. Stamtąd nie ma żadnych możliwości przyjechać na tereny Ukrainy – opowiadał dalej o. Seliszczew.

"Wielu braci podkreśla, że święcenia br. Igora, które odbyły się w 73 dniu wojny Rosji z Ukrainą, są znakiem nadziei. Sam o. Igor, dziękując za dar kapłaństwa, stwierdził: »Zapytał mnie niedawno jeden z dziennikarzy, co oznacza stać się księdzem w czasie wojny. Odpowiedziałem, że nie wiem. Jest to dla mnie tajemnica, którą mam nadzieję, sam Chrystus pomoże mi zrozumieć« – napisał w liście przełożony dominikanów na Ukrainie o. Jarosław Krawiec OP.

