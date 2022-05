15 maja ulicami Warszawy przejdzie Procesja Różańcowa za Polskę

Na antenie Radia Maryja prezes Centrum Życia i Rodziny mówił o ogólnopolskiej inicjatywie – modlitwie różańcowej w intencji Polski. – Musimy uzbroić się w duchowe zbroje i walczyć o Polskę właśnie w duchowy sposób – modląc się za naszą Ojczyznę, o ustanie ataku militarnego za wschodnią granicą, ale także o ustanie ataku politycznego ze strony brukselskich elit, liberałów i lewaków – podkreślał Paweł Ozdoba.

Procesja Różańcowa za Polskę

W tym celu Centrum Życia i Rodziny zorganizowało wydarzenie, jakim jest Procesja Różańcowa za Polskę ulicami Warszawy. – Idąc ulicami Warszawy w Procesji Różańcowej za Polskę chcemy dać świadectwo, a także wynagradzać i pokutować za grzechy popełnione przeciwko życiu – mówił Ozdoba.

twitter

Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. o godz. 14 w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Procesja wyruszy o godz. 15. – Będziemy wynagradzać i pokutować za grzechy popełnione przeciwko życiu, za grzechy aborcji, a także za grzech jej promocji, bo niestety w dzisiejszym świecie jest ona na każdym kroku. Dotyka nie tylko młodzież i nastolatków, ale mam wrażenie, że dociera również już do dzieci. Chcemy przeciwko temu zaprotestować – przekonywał prezes CŻiR.

Dyrektor organizacji wskazał, że trasa procesji "jest wyjątkowa". – Spotykamy się przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli i wyruszamy głównymi arteriami Warszawy, m.in. będziemy maszerowali ul. Chałubińskiego, a także Al. Jerozolimskimi aż wejdziemy na Trakt Królewski, Nowy Świat i tam Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego – opowiadał Ozdoba. Dodał, że wydarzenie zakończy się uroczystym błogosławieństwem na Placu Zamkowym.

"Świat ma do czynienia z pandemią aborcji"

Organizatorzy wskazują, że wydarzenie jest "bezprecedensowe", a intencja "szczególna". Paweł Ozdoba zwrócił uwagę, że obecnie mamy do czynienia z "pandemią aborcji". Wskazał, że choć w Polsce taki proceder jest zakazany, to jednak "prawo jest obchodzone". – Zaczęli proponować i promować aborcję farmakologiczną, a zatem przyjęcie odpowiednich preparatów, które są niebezpieczne dla kobiety, dla matki, ale także oczywiście śmiertelnie niebezpieczne dla dziecka poczętego – mówił prezes CŻiR. Według niego "aborcja farmakologiczna jest coraz popularniejsza i bardzo trudno ją wykryć".

Odniósł się także do sytuacji na Ukrainie. – Jesteśmy świadomi, że aborcja na Ukrainie jest legalna, jest popularna i niestety często jest dokonywana. Mamy też do czynienia na Ukrainie z bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, jakim jest surogacja. Niestety często – według informacji z zagranicznych portali, mediów – ludzie z zagranicy "zamawiają" sobie dzieci na Ukrainie (…). Brzmi to bardzo boleśnie, ale jest to niestety legalna procedura – tłumaczył Paweł Ozdoba.

Procesje różańcowe w całej Polsce

15 maja procesje różańcowe w intencji Polski przejdą także ulicami innych miast. Dlaczego 15 maja? To niedziela, która jest łącznikiem dwóch świąt: 14 maja to święto Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy i Strażniczki Polski, a 16 maja to wspomnienie św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski.

Organizatorem wydarzenia są wspólnoty oraz organizacje katolickie i pro life, wspólnie zgromadzeni pod nazwą Zjednoczeni 2022.

Czytaj też:

"Wezwanie Maryi jest aktualne". 105. rocznica objawień fatimskichCzytaj też:

"Pielgrzymka kobiet miłujących pokój". Ogólnopolskie spotkanie kobiet na Jasnej Górze