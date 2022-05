Finlandia: Kościół katolicki wspiera przystąpienia kraju do NATO

– Na pewno chcemy pokoju, ale chcemy pokoju sprawiedliwego – powiedział rzecznik diecezji Helsinki, Marko Tervaportti, w rozmowie z niemieckim portalem domradio.de w Kolonii. W kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie dodał, że „obecnie dzieje się wielkie bezprawie”.

Rzecznik episkopatu katolickiego Finlandii powiedział, że wielu ludziom w jego kraju wojna przeciwko Ukrainie przypomina próbę rosyjskiej inwazji zimą 1939/1940 roku. – To takie samo uczucie, które pamiętają jeszcze nasi rodzice i dziadkowie – stwierdził i przypomniał, że zwłaszcza w latach 1960-tych i 1970-tych „neutralność była dla Finlandii płaszczyzną rozmów z Rosją”. Jednak od chwili upadku muru berlińskiego w 1989 roku zaczęto podejmować kroki w kierunku Unii Europejskiej oraz NATO.

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO

Władze Finlandii i Szwecji złożyły w środę wnioski o dołączenie do struktur NATO.

"Historyczny dzień! Dzisiaj Szwecja i Finlandia wręczają listy wyrażające zainteresowanie swoich krajów ubieganiem się o członkostwo w NATO w Kwaterze Głównej Jensowi Stoltenbergowi. #SwedenNATO" – poinformowało w serwisie społecznościowym Twitter oficjalne konto szwedzkiej misji przy Sojuszu Północnoatlantyckim w Brukseli w Belgii. Podobną wiadomość przekazał profil Finlandii.

Wnioski Finlandii i Szwecji

Wnioski w imieniu Finlandii i Szwecji zostały złożone na ręce sekretarza generalnego NATO w siedzibie Sojuszu w Brukseli przez ambasadorów państw. Teraz prośby zostaną rozpatrzone przez 30 państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego. Cały proces akcesyjny zazwyczaj trwa do roku.

W ostatni wtorek parlament Finlandii przegłosował zgodę na rozpoczęcie akcesji do struktur Sojuszu. Fińscy posłowie niemal jednomyślnie poparli stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych. "Za" głosowało 188 posłów, a "przeciw" było 8. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Rząd Finlandii oficjalną procedurę rozpoczął w minioną niedzielę, kierując wniosek do parlamentu. – To historyczny dzień, zaczyna się nowa era – podkreślali przywódcy.

