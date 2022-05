Aborcjonistka Pelosi nie otrzyma Komunii w San Francisco. Jest oświadczenie biskupa

Nancy Pelosi, spikerka niższej izby Kongresu USA (odpowiednik naszego marszałka sejmu), choć sama określa się „ pobożną katoliczką”, to popiera w całej rozciągłości interesy przemysłu aborcyjnego, łącznie z najradykalniejszym postulatem zabijania dzieci nienarodzonych aż do końca ciąży, na żądanie i bez żadnych ograniczeń. Miała to zagwarantować tzw. Ustawa o ochronie zdrowia kobiet, która powraca w różnych wersjach, lecz jak dotąd nie uzyskała aprobaty senatu.

„Nie masz prawa stawiać się do Komunii Świętej”

Pochodząca z San Francisco Pelosi promuje agendę aborcyjną również pomimo faktu, że sama jest matką pięciorga dzieci. Abp Salvatore Cordileone kilkukrotnie już adresował do niej bezpośrednie listy oraz działania publiczne, takie jak Różaniec i pokuta w intencji jej nawrócenia. W tę akcję włączyło się ostatecznie kilkanaście tysięcy katolików, a każdy z nich ufundował jedną różę, które następnie zostały przekazane do Waszyngtonu, aby trafiły na ręce spikerki Izby Reprezentantów.

Archidiecezja opublikowała w piątek zawiadomienie, jakie otrzymała Pelosi od abp. Cordileone. „Nie masz prawa stawiać się do Komunii Świętej, a jeśli to zrobisz, nie możesz być dopuszczona do Komunii Świętej do czasu, gdy publicznie wyrzekniesz się swojego orędowania w sprawie legalności aborcji oraz wyspowiadasz się i otrzymasz rozgrzeszenie z tego grzechu śmiertelnego w sakramencie pokuty” – czytamy.

Popieranie prawodawstwa aborcyjnego to grzech śmiertelny

„Katolicki ustawodawca, który popiera przerywanie ciąży, po zapoznaniu się z nauką Kościoła, w oczywisty sposób popełnia grzech śmiertelny, który jest przyczyną najpoważniejszego zgorszenia dla innych. Dlatego powszechne prawo kościelne stanowi, że takie osoby «nie mogą być dopuszczone do Komunii Świętej» (Kodeks prawa kanonicznego, kan. 915)” – dodał abp Cordileone.

Metropolita San Francisco skierował przy tej okazji komunikat do podległego mu duchowieństwa, tłumacząc motywy swojej decyzji i wymieniając działania, które podjął dotychczas, by uświadomić członkini Partii Demokratycznej, iż swoim działaniem wyklucza się z możliwości pełnego uczestniczenia w ofierze Mszy Świętej. „W konsekwencji tego wszystkiego i wszystkiego, co do tego doprowadziło, moim zdecydowanym osądem jest to, że ten opór wobec rad duszpasterskich trwa zbyt długo i nie można w tym momencie zrobić nic więcej, aby pomóc Spikerce zrozumieć powagę zła, jakie wyrządza jej orędownictwo na rzecz aborcji, i skandal, jaki wywołuje” – napisał hierarcha.

