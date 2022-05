Nancy Pelosi bez prawa do Komunii. Jest reakcja biskupów

– Popieram i pochwalam mojego brata biskupa za podjęcie tej odważnej, pełnej współczucia i koniecznej decyzji – stwierdził abp Aquila. – Znam arcybiskupa Cordileone jako pasterza o sercu i umyśle Chrystusa, który naprawdę pragnie prowadzić innych ku Chrystusowej miłości, miłosierdziu i obietnicy wiecznego zbawienia – podkreślił arcybiskup Denver. Zaznaczył, że powiadomienie skierowane przez abp. Cordileone do Nancy Pelosi oraz jego list do księży archidiecezji „jasno wyrażają nauczanie Kościoła na temat aborcji, szczegółowo opisują wysiłki, jakie hierarcha podjął w celu nawiązania dialogu z przewodniczącą Izby Reprezentantów, oraz wyjaśniają kanoniczne i duszpasterskie powody tej decyzji". Zaznaczył, że arcybiskup San Francisco „podjął wszelkie próby, starając się uniknąć tego kroku” i dodał, że nie chodzi tu o politykę czy zwykłe egzekwowanie przepisów kościelnych, lecz raczej o miłość - miłość do osoby i miłość do całej wspólnoty.

Jasne stanowisko Kościoła

Abp Aquila podkreślił, że nauczanie Kościoła jest jasne, iż ludzie narażają swoje dusze na niebezpieczeństwo, jeśli są oddzieleni od Boga z powodu grzechu ciężkiego, a następnie przyjmują Najświętszą Eucharystię w sposób niegodny. Jeśli Kościół naprawdę ich kocha, a tak właśnie jest, to rzeczą jak najbardziej właściwą jest wezwanie ich, aby z powrotem nawiązali wewnętrzną relację z każdą z Osób Trójcy Świętej poprzez pokutę, zanim przyjmą Ciało i Krew Jezusa w sposób, który zagraża ich wiecznemu zbawieniu. "Jezus, rozpoczynając swoją posługę, wzywa ludzi, aby «nawrócili się i uwierzyli» (Mk 1, 15). A kiedy jest to osoba publiczna, to miłość do wspólnoty oznacza strzeżenie przed zgorszeniem i zamętem”.

Arcybiskup Denver zachęca duchowieństwo i wiernych do przeczytania obydwu listów abp. Cordileone oraz modlitwy do Ducha Świętego, aby rozwiał wszelkie wątpliwości i zamęt. Zaapelował też o modlitwę za „wszystkich przywódców politycznych, aby rządzili w sposób, który promuje i chroni nadaną przez Boga godność każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Aborcjoniści bez Komunii

Biskup Thomas Paprocki ze Springfield w stanie Illinois pochwalił decyzję abp. Cordileone, mówiąc, że „politycy, którzy promują aborcję, nie powinni przyjmować Komunii Świętej, dopóki nie odpokutują, nie naprawią zgorszenia i nie pojednają się z Chrystusem i Kościołem”.

Biskup Robert Vasa z Santa Rosa w Kliaforni stwierdził, że rozmawiał z proboszczem kościoła katolickiego pw. św. Heleny gdzie podobno od czasu do czasu uczęszcza Pelosi i poinformował go, że jeśli arcybiskup zabronił komuś przyjmowania Komunii Świętej, to ograniczenie to dotyczy tej osoby, a proboszcz nie może tego zignorować. Biskup Joseph Strickland z Tyler w stanie Texas napisał na Twitterze: „Dziękuję, serdecznie dziękuję, dziękuję arcybiskupowi Cordileone za pokochanie Nancy Pelosi w Prawdzie Jezusa Chrystusa!”. Biskup James Conley z Lincolnw stanie Nebraska napisał na Twitterze: „Popieram arcybiskupa Cordileone w jego odważnym duszpasterskim wyjściu do członka swojej owczarni. Jego działania są działaniami pasterza o sercu Chrystusa".

Biskup Hying z Madison w stanie Wisconsin poparł abp. Cordileone, stwierdzającc: „W pełni popieram roztropną decyzję arcybiskupa Salvatore Cordileone, który uznał, że przewodnicząca Izby Reprezentantów, kongresmenka Nancy Pelosi, uporczywie zajmuje publicznie stanowisko popierające legalną aborcję, wbrew wyznawanej przez siebie wierze katolickiej, decydując się na odłączenie od pełnej komunii z Kościołem katolickim, i dlatego nie może przystępować do Komunii Świętej w Archidiecezji San Francisco". Zaznaczył, że abp Cordileone w swoim publicznym oświadczeniu dał jasno do zrozumienia, że ten poważny środek jest «czysto duszpasterski, a nie polityczny», w kolejnej próbie «pomocy jej w uświadomieniu poważnego zła, które popełnia, wywoływanego przez ni- zgorszenia i zagrożenia dla jej duszy, na które się naraża... Nie jest to decyzja podjęta pochopnie, ale raczej podjęta po prawie dziesięciu latach cierpliwego dialogu i wielokrotnych próbach pojednania z kongresmenką i konsekwentnie wyznawanymi naukami Kościoła katolickiego” – napisał bp Hying. Zaapelował też do wiernych o modlitwę za Nancy Pelosi, aby mogła przyjąć świętą prawdę i godność osoby ludzkiej, ukształtowanej w łonie matki, na obraz Boga.

