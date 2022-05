Abp Szewczuk: Nie ma bezpiecznego miejsca na całej Ukrainie

Arcybiskup większy kijowsko-halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) Światosław Szewczuk w swoim codziennym wideo-przesłaniu w 88. dniu rosyjskiej wojny z Ukrainą zwrócił uwagę, że linia frontu rozciągała się od regionu Charkowa na północy do regionu Chersonia na południu.

"Rosja wykorzystała całą siłę swojej ideologicznej machiny"

Około 3000 kilometrów. Około pół miliona żołnierzy walczy po jednej i drugiej stronie, a ich liczba rośnie. – Oznacza to, że pod względem skali i liczby wojna nie ma sobie równych we współczesnym świecie po zakończeniu II wojny światowej – powiedział zwierzchnik UKGK.

– Wczoraj miasto Mikołajów zostało ostrzelane pociskami kasetowymi. Trwa aktywny ostrzał terytorium Ukrainy pociskami manewrującymi. W rzeczywistości nie ma bezpiecznego miejsca na całej Ukrainie – dodał abp Szewczuk.

Abp Szewczuk zaproponował, aby pomyśleć o kwestii nakłaniania do grzechu innych. Jego zdaniem w dzisiejszej kulturze, w szczególności dzięki nowoczesnym technologiom komunikacji między ludźmi, istnieje wiele sposobów przekazywania zachowań przestępczych, jak można kłamać i zachęcać do zła.

– Wiemy, że w wojnie z Ukrainą Rosja wykorzystała całą siłę swojej ideologicznej machiny, która niszczy ludzkie serca i dusze nie tylko własnych obywateli, wysyłając ich do zabijania na Ukrainie, ale także rzucając zło na cały świat – powiedział.

Ideologia rosyjskiego świata

– Ta ideologia, która dziś nie tylko zachęca do grzechu, ale jest także częścią agresji militarnej, jest znana na świecie jako `ideologia rosyjskiego świata`. Usprawiedliwia zło i próbuje w chrześcijański sposób ukryć zbrodniczą działalność rosyjskiej armii na Ukrainie. Jest nam bardzo przykro, że nawet przywódcy chrześcijańscy nie tylko tworzą taką ideologię, nie tylko zachęcają do zła, ale także próbują przekształcić to zło w jeden z rodzajów przepowiadania swojego Kościoła – powiedział zwierzchnik UKGK.

– Dzisiaj wszyscy musimy wspólnie stawić czoła złu. Musimy zdać sobie sprawę, że ci, którzy głoszą nienawiść, zachęcają do mordowania, usprawiedliwiają wojnę na Ukrainie, sami stają się współodpowiedzialni za te zbrodnie. Ten, kto usprawiedliwia dziś wojnę, toleruje grzech, staje się mordercą. Podobnie jak ten, który bezpośrednio zabija cywilów na Ukrainie – powiedział abp Szewczuk.

Ponadto zaznaczył, że dzisiaj ludzkość musi zrobić wszystko, aby najnowsze nienawistne ideologie nie rozprzestrzeniły się w naszych instytucjach edukacyjnych, w naszych społeczeństwach, w naszych środkach komunikacji.

– Niech Bóg błogosławi Ukrainę! Niech Bóg błogosławi ukraińską armię, która chroni życie i zdrowie Ukraińców! Niech Bóg błogosławi ukraińską armię, która swoimi piersiami osłania Europę i świat przed ideologią rosyjskiego świata i wszystkim, co niszczy dusze i serca ludzi na całym świecie! Niech Bóg błogosławi tych wszystkich, którzy sprzeciwiają się złu, którzy postępują zgodnie z nakazem własnego sumienia i mają odwagę dawać świadectwo Prawdzie – zachęcił zwierzchnik UKGK.

