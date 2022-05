Międzyreligijna delegacja w Kijowie. Apel przywódców

Duchowni i liderzy wysokiego szczebla chcą wystąpić z apelem o zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz natychmiastowe zaprzestanie bombardowań ukraińskich miast. Zapowiedzieli także modlitwę o "sprawiedliwy pokój".

Przedstawiciele wyznań chrześcijańskich – biskupi, duchowni, siostry zakonne i rabini – z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski będą na Ukrainie do najbliższego czwartku – poinformowała Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Nadzwyczajna wyprawa

Nadzwyczajna wyprawa jest odpowiedzią na słowa mera Kijowa Witalija Kliczko, który w marcu wezwał przywódców religijnych do przyjazdu. – Zwracam się z apelem do przywódców duchowych świata, aby zajęli stanowisko i podjęli odpowiedzialność swoich religii za pokój – powiedział wówczas polityk. – Przyjedźcie do Kijowa, aby pokazać swoją solidarność z narodem ukraińskim. Okażcie współczucie i zjednoczcie się w duchu harmonii, której potrzebuje mój kraj i cały świat. Uczyńmy z Kijowa stolicę człowieczeństwa, duchowości i pokoju – dodał.

Kilkunastu przywódców i osoby wierzące, reprezentujące różne religie i wyznania, przybyło do ukraińskiej stolicy, aby zaangażować się w modlitwę, towarzyszenie duszpasterskie, dystrybucję pomocy humanitarnej, a także spotkać się z miejscowymi władzami.

Koniec bombardowań

– Przywódcy religijni jadą do Kijowa, aby głośno powiedzieć: bombardowania ukraińskich miast muszą się skończyć – oznajmił w rozmowie z KAI dr Mateusz Piotrowski, jeden z głównych organizatorów i prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. – Chcemy zaapelować o zakończenie rosyjskiej blokady ukraińskich portów, uniemożliwiającej transport zboża z Ukrainy, co grozi głodem na światową skalę. Mamy nadzieję, że rezultatem naszej wizyty będą kolejne czuwania modlitewne światowych przywódców religijnych w innych miastach zagrożonych bombardowaniem – mówił.

Delegacja planuje zorganizowanie publicznych modlitw we wtorek w Babim Jarze oraz w środę w Kijowie.

Czytaj też:

Franciszek: Pokój jest darem Ducha ŚwiętegoCzytaj też:

Abp Gallagher: Papież nadal może odegrać ważną rolę w konflikcie