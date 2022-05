Prasa żąda usunięcia arcybiskupa San Francisco za zakaz udzielania Pelosi Komunii

Kolejną reperkusją decyzji metropolity San Francisco, który zakazał udzielania Komunii Świętej spikerce Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, jest oczekiwanie przedstawione przez popularny dziennik „San Francisco Examiner”. Liberalna gazeta uznała, że Franciszek powinien odwołać z urzędu abp. Salvatore Cordileone, ponieważ jego obrona czci Najświętszego Sakramentu sprzeciwia się postawie samego papieża.

Prasa użyła osobliwej retoryki dla uzasadnienia swojego oczekiwania, twierdząc, że przestrzeganie prawa kanonicznego i realizowanie nauczania Katechizmu przez metropolitę San Francisco są przejawem „dzielenia” Kościoła.

Abp Cordileone sieje „niezgodę” wśród katolików?

„W świetle odradzających się wysiłków Cordileone, aby wywołać niezgodę, ponawiamy apel do papieża Franciszka o usunięcie go i zastąpienie go przywódcą, który może jednoczyć, a nie dzielić” – czytamy. Nikt z redakcji nie zdecydował się podpisać imieniem i nazwiskiem pod tym apelem.

Dziennik uzasadnił następnie, dlaczego jego zdaniem konserwatywny arcybiskup sprzeciwia się urzędującemu papieżowi. „San Francisco Examiner” przypomniał reakcję Watykanu na zeszłoroczną nieudaną próbę amerykańskich biskupów, którzy chcieli dodatkowo skodyfikować nauczanie Kościoła w kwestii nieudzielania Komunii Świętej politykom czynnie popierającym „prawo” do zabijania dzieci nienarodzonych.

Papież Franciszek po stronie aborcjonistów?

Mianowany przez Franciszka prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luis Ladaria, skierował wówczas list do episkopatu USA, w którym zniechęcał do podejmowania zdecydowanych działań przeciwko aborcjonistom profanującym Najświętszy Sakrament i siejącym zgorszenie wśród katolików. Z kolei sam papież powiedział w tamtym czasie, że „Eucharystia nie jest nagrodą świętych, ale Chlebem grzeszników”.

Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że „formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie”, a „Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu” (2272). Kara ekskomuniki wynikająca z samego faktu prowadzenia takiej działalności publicznej została także usankcjonowana w Kodeksie prawa kanonicznego.

