Papież Franciszek nie chce operacji. Podał powód

Franciszek dał jasno do zrozumienia, że nie chce poddawać się operacjom i powiedział włoskim biskupom, że ostatnim razem – kiedy poddał się operacji w celu rozwiązania problemu jelita grubego – miał nieprzyjemne konsekwencje po znieczuleniu – tłumaczy Franca Giansoldati na łamach włoskiego dziennika "Il Mattino".

Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Włoska dziennikarka pisze na temat dwugodzinnej rozmowy Ojca Świętego z biskupami włoskimi w auli Pawła VI, podczas której papież miał tłumaczyć, że nie chciałby teraz ponownie trafić na salę operacyjną.

Ból kolana i biodra ma nadzieję rozwiązać za pomocą serii zastrzyków i próbując zastosować się do zaleceń ortopedów, wprowadzając do codziennego życia w Domu Świętej Marty korzystanie z wózka inwalidzkiego. Od kilku dni pokazuje się publicznie z laską wyposażoną w statyw, aby była jak najbardziej stabilna.

Papież niemal od początku maja używa wózka inwalidzkiego. W rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera" Franciszek mówił, że ma naderwane wiązadło. – Nie mogę chodzić – przyznał.

Powracający ból

W ostatnim czasie ból w kolanie nasilił się do tego stopnia, że utrudniał mu poruszanie się ze względu na zły chód i postawę. Według specjalisty ortopedy Francesco Bove, choroba zwyrodnieniowa stawów, na którą cierpi papież, ma swoje źródło w operacji, którą przeszedł w 1994 r. w Buenos Aires, kiedy to wstawiono mu protezę prawego biodra.

– Częściowo odpowiedzialna za to jest proteza, która powoduje nierównomierne obciążenie stawu, ale również przyzwyczajenie księży i zakonnic do modlitwy na kolanach mogło pogorszyć jego stan – wyjaśnił dr Bove, prezes Fundacji na rzecz Walki z Chorobami Zwyrodnieniowymi Stawów i Osteoporozą we Włoszech.

