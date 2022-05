"Nie twój interes, koleś". Whoopi Goldberg atakuje abp. Cordileone

Jedną z osób, którym nie przypadła do gustu decyzja abp. Salvatore Cordileone jest aktorka, komiczka i osobowość telewizyjna Whoopi Goldberg. W swoim programie w nonszalancki sposób odniosła się do zakazu przyjmowania Komunii Świętej na terenie archidiecezji San Francisco przez popierającą „prawo” do aborcji Nancy Pelosi.

Whoopi Goldberg: Decyzje na temat Komunii... nie należą do biskupa

„To nie twój interes, koleś” – zwróciła się Goldberg do metropolity San Francisco. Prowadząca nie poprzestała na tym i stwierdziła, że arcybiskup nie posiada... kompetencji do podejmowania takich działań. „To nie należy do ciebie, żeby podejmować takie decyzje” – uznała. Na koniec tego wywodu celebrytka pokusiła się nawet o refleksję „teologiczną”, powtarzając za papieżem Franciszkiem, że „Komunia nie jest nagrodą świętych, lecz chlebem grzeszników”.

Jak się okazało, takie postawienie sprawy wywołało krytyczną reakcję nawet po lewicowej stronie mediów. Na kuriozalność słów Whoopi Goldberg uwagę zwrócił Joel M. Petlin, publicysta liberalnego dziennika The Times Herald. „Sorry, Whoopi Goldberg, nie wiem praktycznie nic na temat katolicyzmu, ale nawet ja wiem, że arcybiskup jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego kościele. Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z jego decyzją o odmowie Komunii, to właśnie to należy do jego obowiązków” – napisał na Twitterze.

Ksiądz: Ta pani jest zdezorientowana

Konserwatywni komentujący zwracali uwagę, że zgodnie z prawem obowiązującym w Kościele odmówienie Komunii Świętej osobie pozostającej w jawnym i publicznym grzechu z powodu promowania dzieciobójstwa jak najbardziej pozostaje w zakresie kompetencji biskupa, do którego diecezji należy taka osoba.

Jeden z najświeższych komentarz pochodzi od popularnego hiszpańskiego księdza, Juana Manuela Góngory, który przypomniał we wpisie na Twitterze, że Komunia Święta nie jest prawem, lecz przywilejem. „Ta pani jest zdezorientowana. (...) Każdy ksiądz może odmówić [udzielenia Komunii], gdy są ku temu okoliczności i jest to dar, który można otrzymać jedynie w stanie łaski. Ale oczywiście dla nieświadomych narracja o wykluczeniu jest ciekawsza” – ocenił.

