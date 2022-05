Papież zwrócił się do pielgrzymów w Polsce

Ojciec Święty nawiązał także do Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który w Kościele w Polsce obchodzimy w trzecią niedzielę września (w tym roku 18 września) – przekazała w niedzielnym komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Papieskie pozdrowienia

– Pozdrawiam was wszystkich, rzymian i pielgrzymów. W szczególności pozdrawiam wiernych, którzy przybyli z Holandii, Hiszpanii i Australii. Pozdrawiam parafię św. Roberta Bellarmina, która kończy Rok Jubileuszowy z okazji 400. rocznicy śmierci św. Roberta Bellarmina. Pozdrawiam Polaków, zawsze tak wielu Polaków, z błogosławieństwem dla tych, którzy w swojej ojczyźnie uczestniczą w wielkiej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śląskich. Pozdrawiam uczniów szkoły San Vincenzo w Olbii i bierzmowanych z Luras – zwrócił się w niedzielę w Watykanie do wiernych papież.

Franciszek odniósł się do świąt, uroczystości i rocznic, które przypadają 29 maja. – Obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego tematem jest "Słuchanie uchem serca". Umiejętność słuchania, oprócz tego, że jest pierwszym gestem miłosierdzia, jest także pierwszym, niezbędnym elementem dialogu i dobrej komunikacji. (...) Życzę wszystkim, aby wzrastali w tej umiejętności słuchania sercem – powiedział. Ojciec Święty nawiązał również do obchodzonego we Włoszech Narodowego Dnia Pomocy w Cierpieniu. – Pamiętajmy, że chory jest zawsze ważniejszy niż jego choroba i że nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, to zawsze można otoczyć opieką, zawsze można pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł bliskość – zauważył.

Papież poinformował też, iż w ostatnią sobotę w Modenie został beatyfikowany ksiądz Alojzy Lenzini, męczennik za wiarę, który zginął w 1945 roku "za to, że w atmosferze nienawiści i konfliktów wskazywał na wartości chrześcijańskie jako główną drogę życia".

