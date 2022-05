Dramatyczna sytuacja afgańskich kobiet. "Wielu głód zagląda w oczy"

W Afganistanie nasilają się trudności w niesieniu ludziom pomocy. Jednocześnie lawinowo rośnie liczba próśb o wsparcie.

– Trudno nam sobie nawet to wyobrazić, ale wielu głód zagląda w oczy – powiedziała w rozmowie z Radiem Watykańskim Simona Lanzoni z włoskiej Fundacji Pangea Onlus, od lat wspierającej afgańskie kobiety.

Sprawę opisała w niedzielę Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Afganistan: Restrykcje talibów

– Kobiety są zastraszone przez wprowadzone przez talibów restrykcje zmuszające je do noszenia burek i zakazujące samodzielnego wychodzenia na ulicę. Młode dziewczyny obawiają się także porwań, ponieważ talibowie mają prawo wziąć je bez ich zgody na żonę. Problemem jest także pogłębiający się głód, bo kobiety jako ostatnie siadają do posiłku i muszą zadowolić się tym, co zostaje. W obecnej sytuacji wiele z nich nie je nawet raz dziennie – mówiła Lanzoni.

Według szacunków, na ulicach Kabulu na stu mężczyzn można spotkać zaledwie trzy kobiety, które dodatkowo są zakryte ubiorem. – To oddaje rzeczywistość. Matki obawiają się o los swoich córek, które zamiast chodzić do szkoły siedzą teraz w domu – zwróciła uwagę Włoszka, która niedawno sama wróciła z Afganistanu.

Dramatyczna sytuacja

W kraju panować ma także dramatyczna sytuacja dotycząca żywności, która najbardziej uderza w kobiety.

– Jest to bardzo poważny problem. Od wielu kobiet słyszałam, że obecnie ich jedyny posiłek to herbata i kawałek chleba, ewentualnie jakieś warzywa, z których robią wywar, by mieć źródło witamin. Po przejęciu władzy przez talibów sytuacja żywnościowa w całym kraju znacząco się pogorszyła. Dotyczy to także tych, którym wcześniej dobrze się wiodło, a teraz stracili źródło dochodu. Spotkałam osoby, które były dobrze ubrane, co było pozostałością ich starego życia, ale nie miały już pieniędzy na zakup żywności i cierpiały z głodu – oznajmiła Simona Lanzoni.

