"Wierni będą musieli dzielić się proboszczem". W Opolu brakuje księży

Biskup diecezji opolskiej w "Odezwie Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi" przekazał, że w tym roku, 4 czerwca święcenia kapłańskie przyjmie 8 diakonów. To absolwenci Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

"Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za ten dar ośmiu neoprezbiterów i upraszajmy im potrzebne łaski, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic, radosnymi głosicielami Ewangelii i prowadzili wyznawców Chrystusa Jego drogą. Módlmy się też za wszystkich kapłanów, aby nie ulegali duchowości świata i wiodąc święte życie, pociągali ludzi do Boga" – apelował bp Andrzej Czaja.

Trudna wiadomość dla diecezji opolskiej

Duchowny podkreślił, że ma również "trudną wiadomość". "W całym dzisiejszym dostatku życia na Śląsku Opolskim dopadła nas" – zwracał uwagę bp Czaja.

Wyjaśnił, że w tym roku do seminarium uczęszcza 28 kleryków z diecezji opolskiej, 14 z diecezji gliwickiej i 1 kleryk z afrykańskiego Togo. "Biorąc pod uwagę fakt, że do święceń dochodzi połowa kleryków, można przyjąć, że nasze prezbiterium do roku 2027 wzbogaci się o 14 kapłanów. Tymczasem ze względu na ukończenie 75 roku życia do 2030 roku odejdzie na emeryturę 72 kapłanów" – wyliczał hierarcha.

6 parafii zostanie połączonych

Biskup wyznał, że już w tym roku nie będzie możliwe, aby "personalnie obsadzić wszystkie parafie" i przekazał, że 6 parafii musi zostać połączone z innymi. Jak zauważa kapłan, taka sytuacja powoduje, że wierni dwóch parafii będą musieli "dzielić się" proboszczem. "Przyniesie to pewien uszczerbek dla życia i funkcjonowania parafii, m.in. zmniejszenie liczby Mszy św., aby proboszcz mógł podołać obowiązkowi sprawowania liturgii w drugiej parafii. Pojawia się też konieczność większego zaangażowania wiernych świeckich w życie parafialne" – czytamy w odezwie.

Bp Czaja zaznaczył, że trzeba "gorliwie i stale wołać o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także do służby w Kościele i do sakramentalnego małżeństwa".

