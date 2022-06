Częstochowa: Trwa III Triduum kapłańskie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Damian Stayne jest angielskim ewangelizatorem katolickim. Założył wspólnotę "Cor et lumen Christi". W dniach 31 maja – 2 czerwca prowadzi Trudiuum dla kapłanów przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Prelekcje podczas Triduum skupiają się wokół słowa "wzrastać".

"Wzrastać w intymności Boga" to temat pierwszej konferencji, która odbyła się we wtorek. We wprowadzeniu ks. abp Wacław Depo podkreślił, że księża "muszą być posłuszni natchnieniom Ducha Świętego". – Jesteśmy tutaj, aby wzrastać w intymności Boga – zaznaczył duchowny. Zachęcił do modlitwy o łaskę wierności dla kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

"Intymność dotyka serca"

Z kolei Damian Stayne podkreślał, że "intymność dotyka serca". – Ona oznacza najgłębsze miejsce, wnętrze. Kiedy nie dajesz serca nie ma intymności – przekonywał. – Poszukiwanie intymności z Bogiem w Eucharystii ma dwa aspekty, są nimi: pokora i pragnienie – tłumaczył ewangelizator.

Stayne przywołał również słowa św. Augustyna, który mówił, że "im więcej pragnienia rozszerza serce, tym bardziej jesteśmy gotowi na przyjęcie Boga". W swojej nauce zauważył, że kapłani powinni mieć pragnienie psalmisty z Psalmu 63: "Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody".

Przeszkodą, według Stayne'a, jest brak pokory, nadziei i wiary oczekującej. – Musimy uświadomić sobie, że Eucharystia jest największym skarbem Kościoła. Trzeba mieć wiarę oczekującą, głęboką uważność serca. Potrzebujemy większego serca – wskazywał. Zdaniem Stayne'a "ludzie pragną widzieć kapłanów rozpalonych przy ołtarzu".

W dniach 17-19 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze Triduum dla kapłanów archidiecezji częstochowskiej. Miało ono miejsce przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Natomiast w 2021 r., w dniach 19-21 maja Triduum kapłańskie odbyło się pod hasłem: „Sługą moim jesteś, wybrałem cię”...

