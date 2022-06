Ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej

Hasłem tegorocznego, XV Święta Dziękczynienia są słowa: "Dziękujemy za błogosławionych Stefana Kardynała Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Różę Czacką". – Chcemy pokazać, że Bóg działa w swoich świętych i przez swoich świętych – mówił ks. kard. Kazimierz Nycz zapowiadając ogólnopolskie dziękczynienie.

Program obchodów

"Tegoroczne Święto Dziękczynienia rozpocznie się już o godz. 7.40 pielgrzymką dziękczynną z relikwiami bł. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która wyruszy z archikatedry św. Jana Chrzciciela do Świątyni Opatrzności Bożej" – czytamy na stronie Archidiecezji Warszawskiej. W procesji będą niesione dodatkowo relikwie czternastu innych świętych i błogosławionych. To m.in. relikwie św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Kolbe i bł. Honorata Koźminskiego.

W południe odbędzie się uroczysta Msza święta w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej po przewodnictwem metropolity ks. kard. Kazimierza Nycza. W uroczystości wezmą udział również biskupi z całej Polski.

W godz. 14-19 otwarte będzie miasteczko dla dzieci. Tam całe rodziny będą mogły wziąć udział w grze poświęconej bł. Stefanowi Wyszyńskiemu i bł. Elżbiecie Róży Czackiej. Godz. 15 to z kolei Koronka do Bożego Miłosierdzia i wypuszczanie do nieba baloników z napisem "Dziękuję".

"Od godz. 15.30 zaplanowano pokazy filmów, a o godz. 16.00 występ Józefa Skrzeka i artystów z Ukrainy. Wieczorem, o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna, a po niej rozpocznie się Wieczór Uwielbienia z udziałem Dariusza “Maleo” Malejonka. Odprawione zostanie także nabożeństwo czerwcowe" – podano w komunikacie.

Uroczystości zakończą się o godz. 21:37 odśpiewaniem "Barki".

200 tys. intencji modlitewnych

XV Święto Dziękczynienia będzie również okazją, by kolejne 200 tys. intencji modlitewnych złożonych w latach 2017-2022 zamknąć w trzeciej już złotej kuli która zostanie umieszczona pod krzyżem, nad kopułą Świątyni. "Konsekwentnie zbieramy intencje wszystkich naszych darczyńców, archiwizujemy je i umieszczamy na specjalnych nośnikach pod szczytem kopuły, gdzie budują swoistą kapsułę czasu z wyrazami wdzięczności dla Opatrzności Bożej za darowane łaski. Zeskanowane intencje są zapisywane na tak zwanych M-Dyskach, charakteryzujących się długotrwałą żywotnością" – informuje Centrum Opatrzności Bożej.

Beatyfikacja bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej odbyła się 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył w imieniu papieża Franciszka prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

