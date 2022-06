Platynowy Jubileusz Elżbiety II. Brytyjscy katolicy modlą się za królową

Czterodniowy weekend świąteczny to dla katolików w Wielkiej Brytanii także okazja do modlitwy w intencji królowej. W Anglii i Walii ok. 8 proc. to katolicy.

70 lat na brytyjskim tronie

Królowa Elżbieta II wstąpiła na tron 6 lutego 1952 roku mając 25 lat. Panowanie w kraju objęła po śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI. Jest pierwszym brytyjskim monarchą, który dzierży swój tron od 70 lat. Praprababka Elżbiety II, Królowa Wiktoria, rządziła przez 63 lata i siedem miesięcy.

Królowa jest głową Kościoła anglikańskiego, który odłączył się od Kościoła katolickiego w XVI wieku. Jak tłumaczy Catholic News Agency, każdy potencjalny następca brytyjskiego tronu, który przeszedłby na katolicyzm, rezygnuje tym samym z prawa do bycia monarchą. Do 2015 roku, kiedy w życie weszła ustawa z 2013 r., potencjalni następcy, którzy poślubili katolika, nie mogli wstąpić na tron.

Modlitwa za królową Elżbietę II

Z okazji Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II, Konferencja Biskupów Katolickich Anglii i Walii wydała specjalne modlitwy. "Modlimy się za Elżbietę, naszą Królową; niech nadal poznaje niezłomną miłość Boga i wiernie służy swojemu ludowi" – brzmi intencja modlitwy wiernych opublikowana przez Konferencję Episkopatu.

Według angielskiego episkopatu, w najbliższą niedzielę w każdej parafii w Anglii i Walii podczas Mszy w Modlitwie Wiernych powinna wybrzmieć podana intencja. Dodatkowo na koniec Mszy zaleca się odmawianie "Modlitwy za Królową". "Parafie mogą również chcieć śpiewać pieśń »Domine, salvum fac« i/lub hymn narodowy” – czytamy w instrukcji biskupów.

Wspomniana łacińska pieśń w tłumaczeniu brzmi: "O Panie, ratuj Elżbietę, naszą Królową i wysłuchaj nas w dniu, w którym Cię wzywamy". Z kolei hymnem Wielkiej Brytanii jest "God Save the Queen", co w tłumaczeniu oznacza: "Boże, chroń Królową".

