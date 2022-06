Stan Mississippi. W oczyszczalni ścieków znaleziono szczątki nienarodzonego dziecka

W mieście Natchez w stanie Mississippi odnaleziono ciało nienarodzonego dziecka. 16-tygodniowy płód został odzyskany z przemysłowej oczyszczalni ścieków.

"Moje serce jest złamane"

Jak przekazał portalowi Life Site News koroner hrabstwa Adams James Lee, we wtorek dostał telefon z biura szeryfa, który poinformował go o zdarzeniu. – Po moim przybyciu zauważyłem płód, który wydawał się być w wieku ciążowym 16 tygodni leżący w ściekach – opowiadał Lee. – Moje serce jest złamane. Modlę się za ludzi, którzy pozbyli się tego dziecka w taki sposób – podkreślał koroner.

Lee przekazał również, że stanowe laboratorium kryminalne odrzuciło jego prośbę o autopsję i testy DNA i nie przyjęło szczątków dziecka.

Próba identyfikacji matki dziecka

Jak podaje portal "The Blaze", szeryf hrabstwa Adams powiedział, że w opinii laboratorium nienarodzone dziecko "nie zostało uznane za zdolne do życia". – Nie wiadomo, czy popełniono przestępstwo, czy było to po prostu poronienie – podkreślał Travis Patten. Szeryf podkreślił, że jego biuro chce uzyskać próbkę DNA i wyniki sekcji z prywatnego laboratorium, po to, by zlokalizować matkę nienarodzonego dziecka. Ocenił jednak, że szanse na jej zidentyfikowanie "są bardzo małe". – Aby tak się stało, DNA musiałoby pasować do kogoś, kto jest już w systemie. Kimkolwiek była matka, będzie potrzebować pomocy medycznej – wskazywał Patten.

Szeryf hrabstwa Adams określił sytuację jako "traumatyczną". – Gdyby płód był zdolny do życia, zostałby uznany za zbezczeszczenie trupa, ale jeśli nie, nie ma żadnych konsekwencji prawnych – tłumaczył.

Nowe przepisy w stanie Indiana

Zdarzenie miało miejsce kilka tygodni po tym, jak w stanie Indiana wprowadzono przepisy zakazujące klinikom aborcyjnym wyrzucania szczątków nienarodzonych dzieci w publicznych drogach wodnych. "Wrzucanie nienarodzonych szczątków do naszych systemów wodnych jest barbarzyńskie i gdyby amerykańska opinia publiczna wiedziała o tym, byłaby zniesmaczona i przerażona" – przekazał republikański przedstawiciel stanu Indiana Jim Banks w oświadczeniu.

Ustawa The Dignity for Fetal Remains Act z 2022 r. zakazuje aborcjonistom wrzucania szczątków nienarodzonych dzieci lub wszelkich odpadów medycznych związanych z aborcją, w tym sprzętu chirurgicznego, do toalety, zlewu lub jakiegokolwiek innego urządzenia do utylizacji, które łączy się z publiczną drogą wodną.

