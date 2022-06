Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów. Czym jest i kto może się go podjąć?

W Kościele katolickim pierwszy czwartek miesiąca to dzień szczególnej modlitwy za księży, a także o powołania kapłańskie i zakonne. To również dobra okazja do refleksji nad tym, czy wierni w ogóle podejmują jeszcze modlitwę za księży.

Wydaje się, że dziś kapłani szczególnie potrzebują duchowego wsparcia w postaci modlitwy. Umocnienia, które pomoże wytrwać w dobru i drogowskazu na każdy dzień. Warto więc zastanowić się, czy nasza modlitwa za księży nie ogranicza się jedynie do jubileuszy, imienin czy uroczystości Wielkiego Czwartku.

A może jest tak, że chcemy się modlić? Obiecujemy sobie, że zaczniemy, ale w natłoku codziennych obowiązków i spraw zapominamy, a intencja nam umyka? W takiej sytuacji dobrze byłoby wypracować sobie nawyk modlitwy za księży i konsekwentnie każdego dnia otoczyć jednego bądź wielu księży duchową opieką. Z pomocą przychodzi Dzieło Duchowej Adopcji Kapłana.

Czym jest Dzieło Duchowej Adopcji Kapłana?

"Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów powstało po to, by zrzeszać ludzi pragnących wspierać kapłanów w ich posłudze, przede wszystkim poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień duchowych lub fizycznych, czy udział we Mszy Świętej" – czytamy na oficjalnej stronie inicjatywy Dzieło Duchowej Adopcji Kapłana.

Dzieło Duchowej Adopcji Kapłana to akcja osób świeckich, zapoczątkowana 11 lat temu. Polega na objęciu modlitwą tych, którzy przyjęli święcenia kapłańskie: diakonów, prezbiterów, biskupów. "Gorąco wierzymy, że nasze modlitwy przyczynią się do wzrostu wiary kapłanów oraz rozpalania charyzmatu ich powołania, przez co staną się lepszymi głosicielami Słowa Bożego i szafarzami Sakramentów" – podkreślają organizatorzy Dzieła Duchowej Adopcji Kapłana.

Zasady Duchowej Adopcji Kapłana

Duchowa Adopcja Kapłana to codzienna modlitwa za jednego, wybranego przez siebie księdza. Nie ma jednej, konkretnej modlitwy. Każdy wybiera taką, która mu najbardziej odpowiada. Jednak inicjatorzy Duchowej Adopcji Kapłana zachęcają przede wszystkim do Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, a także do uczestnictwa we Mszy Świętej z intencją wstawiennictwa za danego kapłana bądź kapłanów.

"Jeśli nie możemy porwać się na odmówienie różańca czy koronki, to sama prośba o błogosławieństwo, czy wypowiedziany akt strzelisty stanowi już wstawiennictwo za kapłanem" – zachęcają organizatorzy akcji.

Istnieje możliwość podania nazwiska kapłana, za którego chcemy się modlić, ale można również wybrać kapłana z listy oczekujących. Duchowa Adopcja Kapłana może być inicjatywą stałą, czyli do końca życia osoby adoptującej, ale może być także podjęta w określonym terminie – wybór czasu, przez jaki będzie trwać adopcja (tydzień, miesiąc, rok, kilka lat), należy do osoby podejmującej zobowiązanie duchowej adopcji.

Duchowa adopcja to "trudne wyzwanie i walka duchowa"

"Adopcja podejmowana na okres stały to bardzo trudne wyzwanie. Nie będziemy Cię oszukiwać – często nie będzie Ci się chciało. Wielokrotnie napotkasz trudności, zniechęcenie, czekać Cię będzie walka duchowa, a w niektórych przypadkach oziębłość ze strony kapłana. Modlitwa to rzeczywistość dynamiczna. Będziesz się ścierać z samym sobą i swoimi słabościami, a także z »tymi«, którym nie jest ona na rękę" – tłumaczą organizatorzy. Zachęcają, by na początek podjąć adopcję terminową – "tak, by sprawdzić swoje możliwości", z możliwością przedłużenia zobowiązania w każdej chwili i na dowolny okres.

Kapłani, który zostali na stałe adoptowani duchowo mogą otrzymać Kartę Adopcyjną. To pamiątka podjętego przez wiernych zobowiązania. Jednak osoba adoptująca może zdecydować, czy podejmuje zobowiązanie anonimowo, czy chce poinformować o nim kapłana, objętego modlitwą.