Wielka Brytania: Rośnie liczba Ukraińców, którzy zostają bezdomnymi

Choć według danych rządowych zdecydowana większość przybyszów przyjmowana jest na Wyspach Brytyjskich w dobrych warunkach, to coraz więcej czyta się o przypadkach, gdy nawet matki z dziećmi są wyrzucane przez Brytyjczyków, którzy przyjęli je w ramach rządowego programu "Domy dla Ukrainy".

W czwartek sprawę opisała Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Ukraińcy w Wielkiej Brytanii

Doniesienia czołowych brytyjskich mediów potwierdzili lokalni urzędnicy, do których Ukrainki zwróciły się o pomoc. Kobiety, najczęściej z dziećmi, niekiedy z dnia na dzień pozbawiane są domu i środków do życia. O wzroście bezdomności Ukraińców poinformowało Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Organizacje charytatywne obawiają się, że program może się załamać, ponieważ gospodarze nie zdają sobie sprawy z ogromu zadania, jakiego się podjęli. Praktyka pokazała, że samodzielne wyszukiwanie opiekunów przez media społecznościowe, to sposób rodzący pole do dużych nadużyć. Brytyjska prasa opisała historie matek z dziećmi, którym kazano znaleźć sobie nowego opiekuna po tym, jak w domu doszło do konfliktowej sytuacji. Zdarza się, że uchodźca dostaje wymówienie domu SMS-em. Inny przypadek to nakaz jak najszybszego wyprowadzenia się z powodu wegetariańskiej diety gospodarza, który nie toleruje w swoim domu przyrządzania mięsa. Brytyjczycy często nie zdają sobie sprawy, że przychodzi im gościć ludzi ciężko doświadczonych przez wojnę. Media opisują przypadki ukraińskich dzieci, padających na podłogę po usłyszeniu głośnych dźwięków, myląc je z bombami. Kolejna kwestia dotyczy braku perspektyw dla uchodźców po upływie półrocznego terminu, w którym gospodarstwo otrzymuje dofinansowanie na rzecz uchodźcy. Nie brakuje doniesień, że rząd opracowuje system ponownego dopasowywania uchodźców i gospodarzy po upływie minimalnych sześciu miesięcy deklarowanej opieki.

