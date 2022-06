Londyn: Nabożeństwo dziękczynne za 70 lat panowania Elżbiety II

96-letnia monarcha była nieobecna z powodu problemów z chodzeniem i śledziła ceremonię na ekranie telewizora w zamku Windsor – poinformowały brytyjskie media, na które w piątek powołała się Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Nabożeństwo za królową

W kazaniu arcybiskup Yorku Stephen Cottrell nawiązał do jeździeckich pasji królowej. Podziękował jej także za to, że nadal "jest w siodle" i "trzyma kurs przez tak długi czas służby publicznej" oraz za to, iż jest "wierna obietnicom, które złożyła 70 lat temu". Zwrócił również uwagę na to, że Elżbieta pokazuje, "jak ważna jest służba i wierność, których wszyscy mogą się od niej uczyć".

Oprócz członków rodziny królewskiej z następcą tronu księciem Karolem na czele, na uroczystości obecni byli między innymi premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który odczytał fragment Listu św. Pawła do Filipian, a także byli szefowie rządu: John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron i Theresa May.

Po zakończeniu nabożeństwa 16-tonowy Wielki Paweł – największy dzwon Wielkiej Brytanii – bił nieustannie przez cztery godziny.

Platynowy Jubileusz

Nabożeństwo w katedrze św. Pawła było głównym punktem obchodów Platynowego Jubileuszu panowania Elżbiety II. Uroczyste wydarzenia trwają od 2 do 5 czerwca. Królowa jest najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii (poprzedni rekord – 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni – należał do jej prababki Wiktorii) i jednym z najdłużej panujących władców w historii ludzkości.

Absolutnym rekordzistą pod tym względem jest jak na razie król Suazi Sobhuza II, którego panowanie trwało 82 lata i 254 dni (został władcą jako kilkumiesięczne niemowlę po śmierci ojca). Drugie miejsce zajmuje król Francji Ludwik XIV (72 lata i 110 dni), a trzecie król Tajlandii Rama IX Bhumibol Adulyadej (70 lat i 126 dni).

Elżbieta II jest więc obecnie na czwartym miejscu (70 lat i 117 dni). Aczkolwiek już za 10 dni brytyjska królowa wyprzedzi Ramę IX, zajmując w klasyfikacji monarchów miejsce trzecie.

