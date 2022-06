Ambasador Ukrainy chwali zaangażowanie papieża Franciszka

– Szczególny gest wiele dla nas znaczy: Ojciec Święty zabrał do siebie z Muzeum Watykańskiego starą ikonę z Ukrainy. W rzeczywistości ikona wymaga renowacji. Ale papież umieścił ją w swoim prywatnym pokoju i codziennie modli się przed nią za Ukrainę – powiedział ukraiński dyplomata w wywiadzie dla niemieckojęzycznej agencji informacyjnej kath.ch, cytowanej w sobotę przez Katolicką Agencją Informacyjną (KAI).

Patriarcha Cyryl

Jurasz wyraził zadowolenie z faktu, że Watykan na razie odłożył planowane spotkanie papieża z patriarchą moskiewskim Cyrylem. Kard. Kurt Koch, który w Stolicy Apostolskiej odpowiada za relacje ekumeniczne powiedział, że "spotkanie Ojca Świętego z patriarchą byłoby złym sygnałem ze względu na sytuację geopolityczną".

Ambasador ubolewa z kolei, że Unia Europejska nie wyraziła zgody na umieszczenie Cyryla na liście sankcji. Szósty pakiet został przyjęty przez ambasadorów państw członkowskich UE. – W końcu zwierzchnik kościelny poparł rosyjską wojnę napastniczą z sąsiednim krajem. Cyryl nie robi nic, by powstrzymać wojnę i dlatego jest częściowo odpowiedzialny – oznajmił ukraiński dyplomata.

Kościół prawosławny

Andrij Jurasz ostrożnie odniósł się do faktu, że Ukraiński Kościół Prawosławny, lojalny wobec Moskwy, niedawno publicznie zdystansowała się od Cyryla. – Nie wiemy jednak jeszcze, co dokładnie oznacza zeszłotygodniowe posunięcie. Do dziś nie ma spisanej, opublikowanej wersji statutu kościelnego – zaznaczył.

– Z punktu widzenia władz ukraińskich obecny, niejasny stan rzeczy nie jest idealny, ale rząd nie będzie ingerował w spór między Kościołami prawosławnymi na Ukrainie – oznajmił ambasador Jurasz, który od marca tego roku reprezentuje dyplomację państwa ukraińskiego przy Stolicy Apostolskiej.

