"Mogą robić co chcą, ale w domu". Mołdawia i Gruzja przeciwko LGBT

W Kościele katolickim rozpoczynamy miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z kolei dla środowisk LGBT czerwiec to "miesiąc dumy". W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia dała przyzwolenie dla wydarzeń związanych z "gejowską dumą", pomimo wybuchu epidemii małpiej ospy.

O decyzji WHO poinformował portal Life Site News. – Ważne jest, aby ludzie, którzy chcą wyjść i świętować dumę gejowską, dumę LGBTQ +, nadal szli i planowali to robić – podkreślał doradca ds. Globalnych Programów HIV, Wirusów i Zakażeń Przenoszonych drogą płciową WHO Andy Seale, cytowany przez portal.

Tymczasem Mołdawia i Gruzja opowiedziały się przeciwko organizacji parad środowisk LGBT w ich stolicach.

Mołdawia i Gruzja nie wspierają LGBT

Burmistrz stolicy Mołdawii Ion Ceban podkreślił, że osoby chcące brać w nich udział mogą robić co chcą, ale w domu – nie publicznie. Informację o sprzeciwie burmistrza Kiszyniowa podała agencja Interfax. Dodatkowo 26 maja promocja związków jednopłciowych została zakazana przez Zgromadzenie Narodowe Gagauzji – terytorium autonomicznego Mołdawii. Zakazano tam również parad LGBT.

Tęczowe manifestacje zostały skrytykowane również przez metropolitę Mołdawskiego Kościoła Prawosławnego Włodzimierza. Hierarcha wezwał władze miasta, aby uczynić "wszystko co możliwe, aby powstrzymać parady oraz zachęcanie do innej niż tradycyjna orientacji seksualnej". Zdaniem patriarchy Włodzimierza tego typu parady "stanowią niebezpieczeństwo", a "organizatorzy manifestacji powinni mieć świadomość realiów panujących w tych miejscach".

Media podały także informację, że promocji LGBT, w postaci "tęczowych parad", sprzeciwia się także gruzińska partia Ruch Konserwatywny. Liderzy partii ogłosili "mobilizację" przeciwko organizatorom tęczowych parad.