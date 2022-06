Przewodnicząca KE spotka się z papieżem. Tematem rozmów ma być "delikatna kwestia"

Poinformowała o tym agencja Nova, powołując się na źródła watykańskie. Szefowa KE ma rozmawiać również z sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem i sekretarzem ds. relacji z państwami abp Richardem Gallagherem.

Według agencji, tematem rozmów ma być "delikatna kwestia dostarczania broni Ukrainie", potrzeba wyznaczenia mediatora, który zapewniłby rozpoczęcie poważnych negocjacji między Rosją i Ukrainą oraz konieczność odblokowania dostaw ukraińskiego zboża, w szczególności do krajów najbardziej dotkniętych ich brakiem.

Wojna na Ukrainie. Światu grozi brak żywności?

Rosja i Ukraina to spichlerze świata – dostarczają około jednej trzeciej pszenicy sprzedawanej na świecie. Z powodu wojny upadł transport przez porty nad Morzem Czarnym, a handel praktycznie zamarł.

Zdaniem ukraińskiego MSZ, od początku wojny Rosjanie skonfiskowali już co najmniej 500 tys. ton zboża o wartości ponad 100 mln dolarów. Kijów uważa, że prawie wszystkie statki wychodzące w morze z Sewastopola przewożą towary skradzione Ukrainie.

Według Rady Bezpieczeństwa ONZ, obecne zapasy pszenicy na całym świecie wystarczą tylko na 10 tygodni, a sytuacja jest gorsza niż w kryzysowych latach 2007-2008.

Eksport ukraińskiego zboża. UE stawia warunek

Szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że UE pomoże w eksporcie ukraińskiej pszenicy, jeśli ONZ osiągnie porozumienie z Rosją. Jak tłumaczył, dostrzega ryzyko wybuchu "wojny zbożowej", która jego zdaniem dotknie nie tylko Ukrainę, ale także najbardziej narażone kraje Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji.

Ukraina dostarcza żywność prawie 400 milionom ludzi na całym świecie, ponieważ ukraińskie zboże jest eksportowane nie tylko do krajów europejskich, ale również do Afryki Północnej, na Bliski Wschód i do Azji.

