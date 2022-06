Genderowe projekty na polskich uczelniach. Kwaśniewski: To koniec wolnej nauki

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przegłosował genderowy projekt "polityki równościowej i antydyskryminacyjnej". W dokumencie stwierdzono, że zwracanie się do drugiej osoby zgodnie z jej płcią biologiczną jest formą molestowania. Z kolei jedno z warszawskich liceów powstała "genderowa toaleta".

Koniec wolności akademickiej?

Zdaniem prezesa Ordo Iuris ideologia gender na uczelniach jest ciosem w wolność akademicką. "Przejęcie szkół i uczelni przez radykalne ideologie, zaprowadzenie tam cenzury i wprowadzenie sankcji za głoszenie prawdy to koniec wolnej nauki oraz deformacja umysłów całego pokolenia studentów" – uważa Jerzy Kwaśniewski.

Jak zauważa działacz, działania UAM w Poznaniu to wprowadzanie nowomowy. "Zgodnie z przyjętym dokumentem, w stosunku do osób z zaburzeniami tożsamości płciowej należy używać zaimków i określeń zgodnych z ich subiektywnymi odczuciami, a nie obiektywną płcią biologiczną" – wskazano na portalu PCh24.pl. Ci, którzy nie zastosują się do wprowadzonych regulacji, będą ponosić odpowiedzialność za naruszenie zasad "równości i antydyskryminacji".

Sprzeciw wobec projektu wyraziło ponad 40 profesorów i 20 doktorów poznańskiej uczelni. Jednak to tylko mała część kadry uniwersyteckiej. Ich zdaniem projekt "pogorszy realne warunki pracy naukowej i dydaktycznej na uczelni, w praktyce ograniczy wolność słowa i badań, a służyć będzie polityce niezgodnej z misją Uniwersytetu". Pozostali wykładowcy popierają ideologiczne regulacje wprowadzane w murach placówki lub milczą, w obawie przed utratą pracy.

Ordo Iuris wzywa do odrzucenia projektu

Prezes Ordo Iuris przekazał, że instytucja skierowała petycję do władz UAM w Poznaniu i wezwała do odrzucenia projektu. "Jeśli rektor UAM zdecyduje się wdrożyć ideologiczny dokument, zwrócimy się do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o stwierdzenie jego nieważności. Chcąc uchronić polskie szkoły wyższe przed genderową indoktrynacją i cenzurą, we współpracy z Collegium Intermarium, przygotowujemy Deklarację Wolności Akademickiej" – zapewnił Jerzy Kwaśniewski.

