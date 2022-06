Ozdoba: Homo-aborcyjna agenda Tuska to zamach na fundamenty Polski

We wtorek lider PO Donald Tusk zadeklarował, że jeśli jego partia wygra wybory, to zagwarantuje legalny dostęp do zabijania dzieci nienarodzonych do 12. tygodnia ciąży. – Mamy ten projekt dotyczący legalnej aborcji do 12 tygodnia, która ma być decyzją kobiety w porozumieniu z lekarzem, a nie decyzją księdza, prokuratora i działacza PiS-u. Na sto procent to zagwarantujemy – przekonywał szef PO.

– To jest dehumanizowanie człowieka nienarodzonego, jawne odbieranie mu niezbywalnego prawa do życia. Co więcej, to dehumanizowanie kobiet, które właśnie stały się matkami, nawet jeśli ich dziecko jeszcze się nie narodziło" – ocenił prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba na łamach portalu PCh24.pl.

Ozdoba: Wypowiedź Tuska to jawna hipokryzja

Lider PO zapowiedział także legalizację tzw. związków jednopłciowych i "przegląd prawa dot. osób transpłciowych". Zdaniem Tuska przegrana PiS w najbliższych wyborach byłaby przegraną "ksenofobii, pogardy dla odmienności, braku szacunku dla ludzi o innej orientacji seksualnej czy transpłciowych".

Według Ozdoby, słowa Donalda Tuska to "jawna hipokryzja i próba przypodobania się lewicowym wyborcom". Prezes CŻiR przypomniał wywiad, w którym polityk wspominał, że jego bliscy wykonywali znak krzyża na bochenku chleba oraz zdjęcie, na którym Tusk pokazywał "domowy ołtarzyk" jego rodziny.

W opinii szefa CŻiR "Donald Tusk dał jasny sygnał do tego, że chce rewolucyjnych zmian w Polsce i skopiowania rozwiązań z niektórych krajów Zachodu". – Rozwiązań, które odbierają prawo do życia dzieciom nienarodzonym, a także niszczą fundamenty państwa prawa – poprzez pełną legalizację aborcji, a także podważanie instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – wskazał Paweł Ozdoba.

