Abp Szewczuk: Ukraina jest jak kobieta rodząca w bólach dziecko

W środę, 8 czerwca, w 105. dniu agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) wygłosił tradycyjne przemówienie do całego społeczeństwa, komentując bieżące wydarzenia na froncie.

W orędziu arcybiskup porównał Ukrainę do kobiety rodzącej w bólach dziecko.

Front na Ukrainie

– Chociaż cała linia frontu jest w ogniu, to nasi żołnierze, dzięki którym zobaczyliśmy słoneczne światło dzisiejszego poranka, dokonują cudów męstwa – stwierdził duchowny. Jego zdaniem, "dusza i siła ukraińska umacniają się i zbliżają do zwycięstwa". Jednocześnie arcybiskup kijowsko-halicki zwrócił uwagę, że dla cywilnej ludności ziemi chersońskiej sytuacja stała się po prostu krytyczna i w praktyce nie można im pomóc, dostarczając żywność i lekarstwa. – Obszar ten jest odcięty, tak jak Ukraina w czasie Wielkiego Głodu. Wyjazd stamtąd staje się dość trudny. Wiele osób wróg skazał wprost na powolną zagładę – oświadczył hierarcha. I zaznaczył, że w środę Kościół przeżywa szósty dzień Dekady Misyjnej, zbliżający wiernych do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. – Oczekujemy przybycia do nas Trzeciej Osoby Trójcy Świętej – jedynej, w której można pokładać nadzieję – powiedział.

Abp Szewczuk opowiedział również, że podczas spotkań z kobietami, które straciły swoich najbliższych podczas wojny, usłyszał "prawdziwą modlitwę o to, aby ofiara ich mężów, synów, córek nie była daremna". – Spotykając się z naszymi żołnierzami, zwłaszcza rannymi, słyszymy, że są oni gotowi nadal cierpieć i przeżywać ból, byle tylko ratować życie ludzkie – oznajmił duchowny. I zauważył, że "człowiek, który w bólach przychodzi na świat, który odnawia się w tych wojennych cierpieniach, nadaje sens temu wszystkiemu, co dzisiaj przeżywamy".

