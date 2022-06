Komisja Wychowania Katolickiego KEP: Mamy kryzys wychowania religijnego w rodzinie

W czwartek 9 czerwca zakończyło się Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, które w tym roku odbywało się w Toruniu. W wydarzeniu uczestniczył m.in przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Ks. bp Wojciech Osial mówił m.in. o katechezie w Polsce. Wskazał trzy środowiska katechizacji: lekcję religii w szkole, katechezę w parafii i katechezę w rodzinie.

Bp Osial: Co dajemy dzieciom?

Ordynariusz diecezji łowickiej zwrócił uwagę, że dzieci coraz częściej wypisują się z lekcji religii w szkołach. – To rodzi pytanie: co im dajemy? Dzieci, które mamy teraz na lekcjach religii, są dziećmi osób, które wcześniej miały lekcje religii w szkołach – zwracał uwagę bp Osial. Dodał, że obecnie rodzice nie wychowują swoich pociech do wiary.

– Dziecko do 18. roku życia chodzi na lekcję religii decyzją rodzica, więc jeśli nie chodzi, to jest to zgoda rodzica. Nie ma już międzypokoleniowego przekazu wiary. Mamy kryzys wychowania religijnego w rodzinie – podkreślał przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

"Dwie rzeczywistości, które muszą się uzupełniać"

Biskup łowicki zaznaczył, że katecheza w szkole i w parafii powinny się "uzupełniać i dopełniać". Tymczasem niejednokrotnie jest tak, że cały ciężar katechizacji spoczywa na lekcjach religii w szkołach. – Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce wskazuje, że w szkole mamy do czynienia z lekcją religii, dlatego lekcja ta potrzebuje uzupełnienia o działania katechetyczne w parafii. Lekcja religii w szkole nie może w pełni zrealizować podstawowych funkcji katechezy (wychowanie w wierze, nauczanie doktryny chrześcijańskiej oraz wtajemniczenie w życie wiarą). Te funkcje mogą dokonać się we wspólnotach parafialnych – tłumaczył bp Osial.

Ordynariusz podkreślił, że należy ożywić katechizację w parafiach i "zrobić wszystko, aby była jak najbardziej owocna". Dodał, że często uczniowie są przygotowanie teoretycznie, ale "wyzwanie jest pod adresem praktyki". – Chodzi o to, żeby katecheza w parafii dawała więź z Panem Bogiem, wówczas uczeń przyjdzie na Mszę świętą, będzie się spowiadał, będzie się modlił, bo będzie więź z Bogiem. Gdy tego zabraknie, to często mamy to, co mamy – mówił przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

392. Zebranie Plenarne KEP

Kwestia katechizacji była też jednym z tematów podczas 392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi podkreślali rolę katechezy w parafiach. – Wyznaczono kierunki katechezy parafialnej, która ma wprowadzać to, co najważniejsze, czyli wspólnotę i liturgię – mówił bp Wojciech Osial po zakończonym Zebraniu.

Przygotowane zostanie również nowe Dyrektorium katechetyczne. Podkreślono, że skupienie się na katechezie parafialnej nie wiąże się z rezygnacją z lekcji religii w szkołach.

