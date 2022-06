Czy Franciszek odejdzie? Kratiuk komentuje plotki o abdykacji papieża

W programie "Ja, katolik" na kanale PCh24.tv Krystian Kratiuk wskazał, że media na całym świecie spekulują o odejściu papieża Franciszka. Przekazał, że według najnowszych doniesień papież miałby abdykować na przełomie sierpnia i września.

Redaktor naczelny PCh24.tv zwraca uwagę, że plotki o odejściu głowy Kościoła zaczynają się wówczas, gdy ten podupada na zdrowiu. – Widzimy, że papież Franciszek w tej chwili porusza się na wózku inwalidzkim. Długo się przed tym bronił. Starsze osoby mają tak, że boją się, że jak już usiądą na tym wózku to już nie wstaną, dlatego papież długo tego nie chciał. Kulał, musiał być podtrzymywany, teraz porusza się na wózku podczas oficjalnych spotkań – wskazał Kratiuk.

Nominacje kardynalskie i niejawny konsystorz

Drugim argumentem, według medialnych doniesień, jest ogłoszenie nowych kardynałów. To 21 nazwisk. – To jest o tyle frapujące, że przepisy kościelne mówią, że tych kardynałów czynnych ma być ok. 120. W tej chwili, jeśli papież Franciszek dożyje sierpnia i zgodnie ze swoim planem nominuje tych 21 kardynałów, to będzie ich ponad 130 – zauważył Kratiuk. Redaktor wskazał, że jest to niezgodne z prawem.

Po oficjalnym konsystorzu, na którym odbędzie się wręczenie kapeluszy kardynalskim, jak przekazał publicysta, odbędzie się konsystorz niejawny. To drugie tego typu spotkanie podczas pontyfikatu Franciszka. Pierwszy miał miejsce w 2014 roku.

Kratiuk wskazał na trzecie zjawisko wskazujące, według mediów, na możliwą abdykację Franciszka. To wejście w życie nowej Konstytucji Apostolskiej, która reguluje pracę Kurii Rzymskiej. Zdaniem komentatorów, papież Franciszek został wybrany właśnie po to, by zreformować Kurię Rzymską. – Konstytucja "Praedicate Evangelium" już działa od kilku dni, więc ten najważniejszy punkt pontyfikatu papieża został dokończony – mówił Krystian Kratiuk.

L’Aquila i abdykacja?

– Na początku tego tygodnia Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło, że papieża wybiera się do L’Aquila, czyli do miejscowości we Włoszech, w której pochowany jest Celestyn V. To jest o tyle istotna wiadomość, że Celestyn V jest papieżem, który abdykował jako pierwszy, pod koniec XIII wieku – przekazał redaktor PCh24.tv.

Kratiuk wskazał przy tym, że w 2010Benedykt XVI na trzy lata przed swoją abdykacją, również odwiedził włoską miejscowość, a na grobie Celestyna V złożył swój paliusz.

Wizytę papieża Franciszka w L’Aquila zaplanowano dzień po wspomnianym niejawnym konsystorzu z kardynałami, czyli 28 sierpnia tego roku.

"Przebaczenie Celestyna"

Według harmonogramu, papież Franciszek podczas swojej wizyty we Włoszech weźmie udział w uroczystości "Przebaczenia Celestyna". Święto odbywa się w L’Aquila od 750 lat.

Celestyn V podczas swojego pontyfikatu wydał bullę ustanawiającą jeden z pierwszych odpustów zupełnych w historii Kościoła. Według dokumentu, we wspomnienie św. Jana Chrzciciela przypadające 29 sierpnia ustanowiono obrzęd "celestyńskiego przebaczenia". Obrzęd polegał na odpuszczeniu grzechów na zasadach odpustu zupełnego każdemu, kto między 28 sierpnia od nieszporów do zachodu słońca 29 sierpnia przybędzie do Bazyliki Santa Maria di Collemaggio w L’Aquila.

Od 2011 roku uroczystość "Przebaczenie Celestyna" jest uznana za dziedzictwo Włoch.

Franciszek o abdykacji Benedykta XVI

Krystian Kratiuk przywołał również słowa Franciszka o abdykacji Benedykta XVI z 2013 roku. – Zaraz po swoim wyborze na Stolicę Piotrową papież Franciszek powiedział, że doskonale rozumie Benedykta XVI, że uważa, że papieże w przyszłości będą tak robić i być może sam powtórzy manewr Benedykta – przypomniał publicysta.

Redaktor wskazał również, że pod koniec 2021 roku papież Franciszek zapewniał jednak, że nie ma takich planów. Koordynator Rady Kardynałów pomagającej Ojcu Świętemu w rządzeniu Kościołem kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga nazwał pogłoski o abdykacji Franciszka "tanią telenowelą, którą żywią się media".

Czytaj też:

Konstytucja Apostolska "Praedicate Evangelium". Kard. Krajewski: Ramię wiary i ramię miłosierdziaCzytaj też:

Prawdziwy rozdział państwa i Kościoła