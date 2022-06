Wrocław: Rozpoczynają się obchody beatyfikacji 10 elżbietańskich sióstr męczenniczek

W sobotę 11 czerwca we Wrocławiu odbędzie się beatyfikacja 10 sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. To historyczne wydarzenie zarówno dla samego zakonu, jak i całej Archidiecezji Wrocławskiej. Wszystkie siostry zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 roku. Każda w innej części dzisiejszej Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Czech.

Biała róża z Czech

Siostrom przewodziła s. Maria Paschalis Jahn. Nazywano ją "białą różą z Czech". Do końca broniła swojej czystości. Została zabita strzałem w serce w Sobotinie na terenie Czech. Przed śmiercią miała powiedzieć: "Należę do Chrystusa, On jest moim Oblubieńcem, możecie mnie zastrzelić".

Elżbietanki poniosły śmierć męczeńską w obronie innych ludzi i własnego honoru. W rozmowie z Radiem Watykańskim relator procesu beatyfikacyjnego podkreślił, że siostry straciły życie w okrutny sposób, ale do końca trwały "na posterunku". – Są wartości, o które trzeba walczyć i warto zmagać się do końca. Druga sprawa, co uderza w ich postaciach, mając na względzie motyw męczeństwa, czyli agresję na ich cielesność, to piękno ciała, które jest również w sobie wielką wartością. Oddały życie w obronie integralności swojego ciała. One przekazują przez swoje męczeństwo, że ciało jest również cenne – wskazał franciszkanin o. Zdzisław Kijas.

Dekret o męczeństwie 10 elżbietanek podpisał papież Franciszek 19 czerwca 2021 roku. Trzeba podkreślić, że do beatyfikacji męczenników nie wymaga się stwierdzenia cudu za ich wstawiennictwem. W tym przypadku fakt męczeńskiej śmierci uznawany jest za cud działania łaski Bożej.

Plan uroczystości beatyfikacyjnych

Obchody beatyfikacji s. Marii Paschalis Jahn oraz dziewięciu elżbietańskich sióstr męczenniczek rozpoczną się w piątek 10 czerwca o godz. 18 koncertem pt. "Mysteria Lucis". Będzie to Oratorium ks. Bartłomieja Kota.

Główne uroczystości rozpoczną się w sobotę 11 czerwca o godz. 11. W katedrze we Wrocławiu odprawiona zostanie Msza św. beatyfikacyjna pod przewodnictwem prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. O godz. 18:30 w Hali Stulecia odbędzie się modlitwa uwielbienia pod hasłem "Wierne miłości", a o 22:00 obok Hali Stulecia zaplanowano specjalny pokaz fontanny multimedialnej na Pergoli.

W niedzielę 12 czerwca o godz. 11:30 odbędzie się Msza św. dziękczynna za beatyfikację pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego, abp. Józefa Kupnego.

Relikwie błogosławionych

Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej po odsłonięciu obrazu przedstawiającego nowe błogosławione Kościoła katolickiego, do ołtarza zostaną przyniesione relikwie. Będzie to m.in. kielich mszalny z 1945 r., – służył on do sprawowania Mszy świętych w kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu św. Elżbiety w Nysie – który został sprofanowany przez radzieckich żołnierzy.

Z kolei w procesji z darami siostry elżbietanki z całego świata przyniosą obraz nowych błogosławionych, monstrancję, czerwony ornat, kwiaty oraz dziesięć świec.

