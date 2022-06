Papież odwołuje wizytę w Kongu i Sudanie Południowym. "Na prośbę lekarzy"

Franciszek odwołał lipcową podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Ojciec Święty miał tam pojechać w dniach 2-7 lipca. W Kongu papież miał odwiedzić stolicę kraju – Kinszasę oraz miasto Goma, a w Sudanie stolicę państwa – Dżubę.

Jak podaje serwis vaticannews.va, wizyta ma odbyć się w późniejszym terminie, jednak na razie nie wiadomo kiedy.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że decyzja zapadła "na prośbę lekarzy". Jak tłumaczył Bruni, lekarze nie chcą bowiem zmarnować wyników leczenie kolana papieża, narażając go na wysiłek podczas wizyty w Afryce.

Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Pod koniec maja włoska dziennikarka Franca Giansoldati na łamach włoskiego dziennika "Il Mattino" pisała o dwugodzinnej rozmowie Ojca Świętego z biskupami włoskimi w auli Pawła VI, podczas której papież miał tłumaczyć, że nie chciałby teraz ponownie trafić na salę operacyjną.

Ból kolana i biodra ma nadzieję rozwiązać za pomocą serii zastrzyków i próbując zastosować się do zaleceń ortopedów, wprowadzając do codziennego życia w Domu Świętej Marty korzystanie z wózka inwalidzkiego. Papież używa też laskąi wyposażonej w statyw, aby była jak najbardziej stabilna.

Papież niemal od początku maja używa wózka inwalidzkiego. W rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera" Franciszek mówił, że ma naderwane wiązadło. – Nie mogę chodzić – przyznał.

Powracający ból

W ostatnim czasie ból w kolanie nasilił się do tego stopnia, że utrudniał mu poruszanie się ze względu na zły chód i postawę. Według specjalisty ortopedy Francesco Bove, choroba zwyrodnieniowa stawów, na którą cierpi papież, ma swoje źródło w operacji, którą przeszedł w 1994 r. w Buenos Aires, kiedy to wstawiono mu protezę prawego biodra.

– Częściowo odpowiedzialna za to jest proteza, która powoduje nierównomierne obciążenie stawu, ale również przyzwyczajenie księży i zakonnic do modlitwy na kolanach mogło pogorszyć jego stan – wyjaśnił dr Bove, prezes Fundacji na rzecz Walki z Chorobami Zwyrodnieniowymi Stawów i Osteoporozą we Włoszech

