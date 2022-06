Franciszek: Nie będzie zrównoważonego rozwoju w Europie, która się starzeje

W piątek w Watykanie gości przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Tego dnia na audiencji u papieża Franciszka gościła Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie. Zwracając się do członków federacji, papież podkreślił, że "matki i ojcowie, bez względu na ich narodowość nigdy nie chcą wojny".

Franciszek odniósł się tym samym do trudnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. Zaznaczył, że rodziny odgrywają wiodącą rolę w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.

"Europa, która się starzeje"

Papież zwrócił uwagę na trudną sytuację rodzin w Europie i podkreślił rolę państwa w niwelowaniu przeszkód, które utrudniają rodzinom posiadanie potomstwa. Zdaniem Ojca Świętego, promowanie dzietności jest obowiązkiem państwa. – Europa, która się starzeje i w której nie rodzą się dzieci, nie może sobie pozwolić na mówienie o zrównoważonym rozwoju. Coraz trudniej w niej też będzie o solidarność – mówił Franciszek.

Według papieża, zadaniem państwa jest "uznanie, że rodzina jest dobrem wspólnym, które trzeba nagradzać, bo wszyscy na tym skorzystają". – Fakt posiadania dzieci nigdy nie może być postrzegany jako brak odpowiedzialności względem stworzenia i zasobów naturalnych. Pojęcia śladu ekologicznego nie można odnosić do dzieci, ponieważ to one stanowią niezbędne zasoby na przyszłość – apelował Ojciec Święty Franciszek.

Stowarzyszenia rodzinne w walce z plagą pornografii

Głowa Kościoła skrytykowała również proceder "macicy do wynajęcia", w którym kobiety stają się przedmiotem wyzysku, a dzieci handlu. Franciszek wezwał też do walki z pornografią. – Plaga pornografii, która dzięki internetowi jest już dziś wszechobecna, musi zostać potępiona jako permanentny zamach na godność mężczyzny i kobiety – podkreślił papież. Wezwał, by uznano pornografię za zagrożenie dla zdrowia publicznego.

– Stowarzyszenia rodzinne we współpracy ze szkołą i społecznościami lokalnymi odgrywają wiodącą rolę w walce z tą plagą i leczeniu zranień u tych, którzy wpadli w wir uzależnienia – akcentował Ojciec Święty. Wskazał tutaj na centralne miejsce rodziny opartej na małżeństwie. Zdaniem Franciszka, rodzina stanowi naturalne miejsce, "w którym rodzą się dzieci i są nawiązywane pierwsze relacje".

