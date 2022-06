Media: Waszyngton zakaże tradycyjnej mszy łacińskiej. Wydano dyrektywę

W rozmowie portalem "The Pillar" kilku anonimowych księży przekazało, że kardynał Wilton Gregory, oceniany jest jako pro-LGBT, zatwierdził dyrektywę, która ma ograniczyć tradycyjną mszę łacińską w archidiecezji waszyngtońskiej. Chodzi o wdrożenie motu proprio papieża Franciszka "Traditionis Custodes".

Według doniesień medialnych, dyrektywa zakazuje mszy w rycie rzymskim we wszystkich kościołach archidiecezjalnych i parafialnych. Msza mogłaby być odprawiana w klasztorze franciszkanów w dzielnicy Brookland w Waszyngtonie. – Kardynał jasno powiedział: "Zrobimy to, o co prosi papież". Oznacza to brak tradycyjnej mszy w kościołach parafialnych – mówił jeden z kapłanów "The Pillar".

– To naprawdę ironiczne… Uzasadnienie jest takie, że Traditionis wymaga, aby stara Msza nie była odprawiana w kościołach parafialnych. Ale zamknięcie starej Mszy w niektórych z tych miejsc skutecznie zamknie także parafię. Jakiej społeczności ma to konkretnie służyć? – komentował inny ksiądz.

Ograniczenia w Chicago

W styczniu tego roku ograniczenie dot. tradycyjnej mszy łacińskiej wprowadził też kardynał Blaise Cupich z Chicago. W archidiecezji Chicago nowe ograniczenia weszły w życie 25 stycznia. W ich myśl kapłani chcący nadal odprawiać Mszę Świętą Wszech Czasów mają złożyć wniosek o pisemną zgodę metropolity, który wyda ją jedynie po zaakceptowaniu warunków, które stawia papież Franciszek. Zakazuje się również odprawiania Mszy w oryginalnym rycie rzymskim w kościołach parafialnych, chyba że zostanie wydana specjalna wspólna zgoda kard. Cupicha i urzędującego papieża.

Kard. Blase Cupich, ordynariusz diecezji chicagowskiej, reprezentuje skrajnie liberalne i modernistyczne skrzydło amerykańskiego Kościoła. Do dziś nie wyjaśnił skandalu udzielenia podczas odprawianej przez niego Mszy Komunii Świętej burmistrz Chicago, która jest protestantką, czynną lesbijką i aborcjonistką.

