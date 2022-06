Ogólnopolska nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpocznie się 15 czerwca i potrwa dziewięć dni – do dnia, w którym w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość ku czci Bożego Serca. Jak zauważa jeden z organizatorów, najważniejszą ideą nowenny jest przebłaganie za grzechy.

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

– Jezus Chrystus mówił Rozalii Celakównie o szczególnych grzechach Polaków: nieczystości, zabijaniu dzieci nienarodzonych i o wzajemnej nienawiści. Te trzy rodzaje grzechów są w sposób szczególny znieważające Boże serce. Za te grzechy i wszystkie, które popełniamy w naszym życiu, chcemy przez te dziewięć dni przepraszać i za nie wynagradzać – wskazał ks. Dominik Chmielewski SDB w rozmowie z Radiem Maryja.

Salezjanin przypomniał, że w ostatnim czasie papież Franciszek zatwierdził heroiczność cnót Rozalii Celakówny, "która bardzo mocno mówiła o intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego królowaniu w sercach Polaków". Opiekun duchowy wspólnoty "Wojownicy Maryi" podkreślił także, że inicjatywa ma błogosławieństwo ks. abp. Andrzeja Dzięgi. – (Ks. abp –red.) mocno promuje zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, propaguje także ideę, aby Jezus Chrystus królował w naszych sercach, sercach naszych rodzin, małżeństwach i parafiach – zwracał uwagę ks. Chmielewski.

Program nowenny

W nowennie będzie można uczestniczyć online na kanałach "Teobańkologia" i "Kecharitomene" za pomocą platformy YouTube. Codziennie od 15 do 23 czerwca o godz. 20:20 na obu kanałach będzie prowadzona wspólna modlitwa Litanią i Nowenną do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Chmielewski zachęcał, by modlić się w domach całymi rodzinami.

Centralne uroczystości odbędą się 24 czerwca 2022 roku w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla w Chojnie o godz. 18. Uroczystej Mszy świętej będzie przewodniczył ks. prof. Tadeusz Guz, który wygłosi homilię.

O godz. 21 odśpiewany zostanie Apel Jasnogórski, po czym nastąpi uroczyste odczytanie Aktu poświęcenia siebie Sercu Jezusa i Sercu Maryi. – Sam akt oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa jest bardzo ważny, ale o wiele ważniejsze jest to, czy zaczniemy żyć tym aktem. Czy Jezus rzeczywiście będzie królował w naszym sposobie myślenia, w naszym życiu, w zachowywaniu Bożych Przykazań – tłumaczył salezjanin.

