Helsinki. Sprawa fińskiej polityk Päivi Räsänen wróci do sądu

Była członkini rządu i czynna parlamentarzystka, Päivi Räsänen, była sądzona za trzykrotne zacytowanie fragmentów Pisma Świętego mówiących o grzeszności aktów homoseksualnych. Prokurator generalny Finlandii postawił jej zarzuty z kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości za rzekome „podżeganie etniczne”. Jednym z czynów, które miały być przestępcze był jej udział w stworzeniu broszurki zatytułowanej Mężczyzną i kobietą stworzył ich.

Räsänen stanęła przed sądem 14 lutego 2022, a w 30 marca ogłoszono wyrok uniewinniający byłą minister spraw wewnętrznych ze wszystkich stawianych jej zarzutów. Sąd oddalił zarzuty, ponieważ jednogłośnie stwierdzono, że "interpretacja pojęć biblijnych nie należy do sądu rejonowego". Prokuraturze nakazano opłacić koszty sądowe, w wysokości 60 tys. euro.

Apelacja prokuratora

Tymczasem prokuratura złożyła odwołanie od wyroku Sądu Rejonowego. Domaga się przy tym wielu tysięcy euro grzywny i ocenzurowania publikacji Räsänen i luterańskiego biskupa Pohjoli.

Sąd Apelacyjny w Helsinkach przyjął wniosek i podjął się ponownego rozpatrzenia sprawy, co oznacza, że sprawa Päivi Räsänen ponownie wróci do sądu. – Po tym, jak zostałam całkowicie oczyszczona z zarzutów przed sądem, jestem zaniepokojona, że prokurator nie porzuca tej nagonki na mnie, a mimo to decyzja prokuratora o złożeniu apelacji może doprowadzić sprawę aż do Sądu Najwyższego, dając możliwość stworzenia pozytywnego precedensu dla wolności słowa i wyznania dla wszystkich Finów – wskazała fińska poseł. Dodała jednak, że jest gotowa bronić wolności słowa "przed wszystkimi koniecznymi sądami".

Nowe orzeczenie sądowe ma zostać ogłoszone w przyszłym roku.

