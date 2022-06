Ukraińcy apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o zablokowanie "Kijów Pride"

Przedstawiciele ukraińskiego ruchu "Wszyscy razem" oraz obrońcy życia i rodziny wystosowali apel do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie kroków, by uniemożliwić zaplanowaną paradę równości LGBT. Przemarsz miałby odbyć się 25 czerwca w Warszawie pod nazwą "Pride Kijów".

"Niektórzy obywatele Ukrainy, którzy otrzymali gościnne przyjęcie w Polsce, zadeklarowali zamiar działać przeciwko jej interesom i wartościom. Chodzi o zaplanowaną na 25 czerwca akcję społeczności LGBT – Kyiv Pride" – napisano w liście do prezydenta RP.

"Idee LGBT mają wspólne korzenie z pro-rosyjską komunistyczną retoryką"

"Pan Prezydent oraz Rząd Polski w sposób systematyczny, w granicach prawa, oraz na wymogę polskiego społeczeństwa, ogranicza propagandę ideologii LGBT, która szkodzi dzieciom, nastolatkom i rodzinom. Właśnie taką politykę realizujecie na płaszczyźnie społecznej, w sferze oświaty i kultury" – czytamy dalej. Podkreślono, że społeczeństwo ukraińskie w zdecydowanej większości zajmuje podobne stanowisko. Autorzy listu wskazali na działania ruchu "Wszyscy razem", który organizuje liczne inicjatywy w obronie życia i przeciwko ideologii LGBT.

W liście do polskiego przywódcy zwrócono uwagę, że parada to nie tylko "propaganda relacji seksualnych między osobami tej samej płci oraz innych dewiacji", ale również próba narzucenia Polakom "lewackich i socjalistycznych idei". "Cała ta akcja odbędzie się pod ukraińskimi sztandarami. Warto zaznaczyć, że idee LGBT mają wspólne korzenie z pro-rosyjską komunistyczną retoryką" – wskazali autorzy apelu do Andrzeja Dudy.

Zdaniem ukraińskich obrońców życia, próba organizacji "Kijów Pride" przeczy interesom państwa polskiego i jego narodu oraz oficjalnemu stanowisku polskiego rządu. "Jest to nie tylko prowokacja, ale otwarta szkoda i zagrożenie dla ukraińskich interesów na arenie międzynarodowej. Według naszej opinii takie działanie służy interesom Federacji Rosyjskiej, która dziś korzysta ze wszelkich możliwych sposobów dla zmniejszenia wsparcia Ukrainy na płaszczyźnie międzynarodowej, a szczególnie ze strony jej głównych partnerów" – zaznaczono w dokumencie.

Apel ukraińskich żołnierzy

Podobny apel wystosowali ukraińscy żołnierze. Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych.

"Żołnierze uważają ów spęd degeneracji i słabości, za prowokację wymierzoną w stosunki polsko - ukraińskie i w pełni potępiają jego organizację" – brzmi wpis dołączony do nagrania na Twitterze.

