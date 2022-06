"Podstępna humanitaryzacja samobójstwa". Szokujący spektakl w teatrze w Poznaniu

Maszyna stoi w holu Teatru Nowego w Poznaniu. Oglądać ją mogą nawet dzieci, przychodzące do teatru. "Kapsuła śmierci" pojawiła się w budynku w związku z prezentacją nowego spektaklu pt. "Prawo wyboru". Widowisko promuje eutanazję. W sztuce to widz może zdecydować o życiu i śmierci bohatera.

W zamyśle twórców, sztuka ma zapoczątkować publiczną debate na temat prawa do eutanazji. Prawnicy Ordo Iuris zwracają jednak uwagę, że w Polsce proceder wspomaganego samobójstwa jest nielegalny.

"Przyzwyczajanie społeczeństwa do tematu eutanazji"

–Widzom, którzy wybiorą się na "Prawo Wyboru", damy też – być może jedyną w ich życiu – szansę, by na własne oczy zobaczyć wyjątkowy obiekt, do tej pory prezentowany tylko w trzech miejscach w Europie: kapsułę zwaną Sarco, która w przyszłości może stać się nowoczesną trumną, narzędziem do "samobójstwa wspomaganego", a zarazem – doskonały pretekst do zabrania głosu w dyskusji, czy człowiek ma prawo do eutanazji – mówiła Marta Szyszko-Bohusz z Teatru Nowego w Poznaniu w rozmowie z Radiem Poznań.

– To przyzwyczajanie opinii publicznej do tematu eutanazji, ale w sensie pokazywania jej „ludzkiego oblicza”. Kapsuła jest intrygująca, ma trochę kosmiczny kształt, który przyciąga uwagę wskazała dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris Katarzyna Gęsiak.

"Podstępna humanitaryzacja samobójstwa"

– Myślę, iż to jest pokazywanie "pozytywnych" stron eutanazji, aby jeżeli dojdzie już do debaty na poziomie politycznym i takie postulaty się pojawią – a uważam, że nie będzie trzeba na to długo czekać – no to społeczeństwo będzie już na tyle przygotowane, że jego część będzie za wprowadzeniem takich przepisów w Polsce – oceniła radca pracwny.

Na antenie Radia Katowice ks. Piotr Brząkalik ocenił, że spektakl wystawiany w teatrze w Poznaniu to "podstępna humanitaryzacja samobójstwa". Dodał, że nikt nie ma prawa odebrać sobie życia, a samobójstwo jest dziś "przerażąjącym ludzkim dramatem".

Instytut Ordo Iuris zaincjował petycję do władz samorządu województwa wielkopolskiego, by nie finansować spektaklu ze środków publicznych. Zaapelowano również o djęcie sztuki z afisza i usunięcie „kapsuły śmierci” z budynku. Petycję można podpisać na stronie https://stopcywilizacjismierci.pl/

Czytaj też:

Teatr skeczów meczących Jędrzeja Piaskowskiego