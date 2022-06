Dlaczego kobieta nie może być księdzem katolickim? Hiszpański biskup wyjaśnia

W ostatnim czasie dwie hiszpańskie archidiecezje w ramach przygotowań do Synodu o synodalności w 2023 roku zaproponowały zniesienie obowiązku celibatu i unznanie kapłaństwa kobiet.

Propozycje Barcelony i Saragossy

"Kościół, który dostosowuje różne posługi, otwierając możliwość opcjonalnego celibatu lub możliwości dostęp do kapłaństwa żonatych mężczyzn (jak to już ma miejsce w Kościołach wschodniego świata łacińsko-katolickiego)" – to propozycja archidiecezji barcelońskiej, którą kieruje kard. Juan José Omella, obecny przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii, opublikowana 29 maja w "Podsumowaniu fazy diecezjalnej Synodu 2021-2023".

Zdaniem biskupów Barcelony "należy wzmocnić rolę kobiet, postępując w rzeczywistym i skutecznym uznaniu równości i godności wszystkich ochrzczonych i dokonać postępu w refleksji nad ich dostępem do diakonatu i, jeśli jest to możliwe, do prezbiteratu"

Porral ACIPrensa.com zwraca uwagę, że jedną z grup, która uczestniczyła w fazie diecezjalnej w Barcelonie było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Lesbijek, Gejów, Biseksualistów i Transseksualistów Katalonii, określające się jako "ekumeniczne miejsce spotkań dla wszystkich chrześcijan LGBT, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, w naturalny sposób żyć swoją wiarą i homoseksualizmem, promując integralny wzrost człowieka".

Podobne propozycje wysunęła archidiecezja Saragossa. Zaproponowała "otwarcie dialogu i debaty teologicznej na temat dostępu kobiet do posługi, w tym do diakonatu i kapłaństwa". Dodatkowo wskazano również potrzebę "przyjmowania wszystkich modeli rodziny (chrześcijańscy rozwodnicy, którzy zawarli ponowne małżeństwa cywilne, homoseksualiści, itp.)".

"Kobiece kapłaństwo? Niemożliwe"

Biskup Kordoby Demetrio Fernández zabrał głos w sprawie propozycji wysuniętych przez obie archidiecezje. Podkreślił, że etap diecezjalny Synodu pozwala przeżyć intensywną "komunię z ludźmi", dzięki czemu można zobaczyć jak "piękny jest Kościół". Zaznaczył jednak, że niektóre głosy płynące z hiszpańskich archidiecezji "zagrażają komunii kościelnej". – Mam na myśli przede wszystkim różne propozycje sprzeczne z katolicką doktryną i moralnością, a zwłaszcza propozycję kobiecego kapłaństwa, tak jakby Kościół musiał nadrobić to żądanie pod oblężeniem panującego feminizmu – tłumaczył bp Fernández.

Hiszpański hierarcha odwołał się do Listu Apostolskiego św. Jana Pawła II Ordinatio sacerdotalis z 1994 r. "Kościół w żaden sposób nie ma uprawnień do udzielania święceń kapłańskich kobietom i że opinia ta musi być uznana przez wszystkich wiernych Kościoła za ostateczną" – pisał polski papież.

Biskup wskazał, że mimo że wszyscy należymy do Synodu, to jednak "nie ma tu miejsca na propozycje, które są poza komunią w tej samej wierze i odpowiadają modnym ideologiom".

Synod o synodalności 2023

Synod Biskupów o synodalności odbędzie się w październiku 2023 roku. Przygotowanie do wydarzenia odbywa się w trzech etapach. Pierwszy z nich to etap diecezjalny, który trwał od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. Etap drugi to faza kontynentalna. Rozpocznie się ona we wrześniu tego roku i potrwa do marca 2023 r. Trzeci etap będzie miał miejsce w październiky przyszłego roku.

