Papież Franciszek odwoła kolejną podróż?

Stan zdrowia papieża Franciszka jest niepokojący, ale planowana na koniec lipca podróż Ojca Świętego do Kanady jest nadal aktualna – twierdzi Kanadyjska Konferencja Biskupów Katolickich. Słowa te wiążą się z ogłoszonym wczoraj przesunięciem na inny termin planowanej na 2-7 lipca podróży Franciszka do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego.

Jak zaznaczono, decyzję tę podjęto "na prośbę lekarzy, aby nie narażać na szwank wyników terapii, której poddawany jest Ojciec Święty z powodu bólu kolana".

Co z podróżą papieża do Kanady?

Przesunięcie terminu wizyty w Afryce ma jednak nie zagrozić planowanej podróży do Edmonton, Quebec City i Iqaluit w dniach 24-29 lipca. Rzecznik archidiecezji Toronto, Neil MacCarthy powiedział, że plan podróży papieża przewidywał kilka dłuższych okresów odpoczynku podczas jego wizyty w tym kraju. Episkopat kanadyjski podkreśla, że jest w stałym kontakcie z urzędnikami watykańskimi w ramach przygotowań do wizyty Ojca Świętego.

– Zdrowie papieża Franciszka jest poważnym problemem – powiedziała Erika Jacinto, dyrektor ds. komunikacji archidiecezji montrealskiej i szefowa działu komunikacji z mediami podczas wizyty papieskiej. Jego wiek (85 lat) i "ograniczona sprawność ruchowa" (obecnie porusza się na wózku inwalidzkim) mogą oznaczać, że "jego udział w wydarzeniach może być bardzo ograniczony".

Zapytana o możliwość odwołania podróży do Kanady, Erika Jacinto wyjaśniła, że planowane są różne scenariusze, ale "nie będzie żadnych spekulacji na temat ich prawdopodobieństwa".

– Mamy szczerą nadzieję, że papież Franciszek przyjedzie do Kanady i modlimy się, aby mógł spełnić swoje życzenie odwiedzenia ludów aborygeńskich na ich ziemiach przodków – dodała pani Jacinto, podkreślając, że "Ojciec Święty z całego serca pragnie przybyć do Kanady".

Problemy ze zdrowiem Franciszka

Od nieco ponad miesiąca papież Franciszek porusza się na wózku inwalidzkim z powodu zapalenia więzadeł w prawym kolanie, co już zmusiło go do odwołania kilku spotkań. Już podczas swojej jedynej jak dotąd podróży w 2022 r., na Maltę, wyspiarski kraj położony na południe od Włoch, w dniach 2 i 3 kwietnia, papież musiał skorzystać z podnośnika, aby wsiąść i wysiąść z samolotu. Podobno odczuwa także ból biodra.

Zdaniem dziennikarzy ostatnie problemy zdrowotne papieża Franciszka podsycają spekulacje w Watykanie. Odnoszą się oni do zaplanowanego na 27 sierpnia konsystorza, na którym 21 kardynałów otrzyma oznaki swej godności, w tym 16 poniżej 80 roku życia, zatem posiadających prawo wyboru papieża.

Zdaniem Massimo Faggioli, profesora teologii na Uniwersytecie Villanova, decyzja ta wydaje się świadczyć o tym, że papież Franciszek czuje pilną potrzebę przygotowania Kościoła katolickiego na swoje odejście. – Ma świadomość, że zbliża się do końca swojego pontyfikatu – powiedział Faggioli dziennikowi "Washington Post".

Kolejnym elementem podsycającym spekulacje jest planowana na 28 sierpnia, dzień po konsystorzu, wizyta w mieście L'Aquila, gdzie Franciszek odwiedzi grób papieża Celestyna V, który odszedł z urzędu po pięciomiesięcznym pontyfikacie w 1294 roku. Papież-senior Benedykt XVI odwiedził grób tego papieża cztery lata przed ogłoszeniem swojej rezygnacji z dalszego pełnienia posługi Piotrowej.

