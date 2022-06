Mąż Chiary Corbella: To nie heroizm, ale pójście za Panem

13 czerwca przypada 10. rocznica śmierci sł. Bożej Chiary Corbella Petrillo. Od czterech lat trwa jej proces beatyfikacyjny. Jest nazywana "Świętą z sąsiedztwa".

Chiara Corbella Petrillo straciła dwoje dzieci, które zmarły tuż po porodzie. Przy trzeciej ciąży dziecko było zdrowe, jednak stwierdzono u niej nowotwór języka. Lekarze naciskali na chemioterapię, chcąc ratować jej życie. Chiara nie chcąc narażać życia i zdrowia synka, odmówiła. Syn przyszedł na świat, nazwano go Franciszek. Choroba Chiary się pogłębiła i było już za późno na wyleczenie. W wyniku choroby Chiara straciła jedno oko. Chiara Corbella Petrillo zmarła 13 czerwca 2012 r., mając 28 lat.

"Wiem, że jestem człowiekiem zbawionym"

– Lubię wspominać Chiarę, bo tak przypominam sobie, jak często Pan Bóg był blisko nas i pozwalał nam dostrzegać swoją obecność. Dzięki temu dziś wiem, że jestem człowiekiem zbawionym – mówił mąż Chiary w rozmowie z Radiem Watykańskim.

Zdaniem Enrico Petrillo zachowanie Chairy to nie heroizm, a jedynie pójście za Jezusem. – Ona jedynie szła za głosem Dobrego Pasterza. Rozpoznała drogę, którą wskazywał jej Pan i szła za Nim krok po kroku – tłumaczył.

"Miejsce na moc Boga"

– Kiedy patrzymy na życie Chiary, staje przed naszymi oczami najwyższa góra na świecie, którą tej dziewczynie, kobiecie i matce udało się zdobyć. I myślimy sobie: ja bym tego nie potrafił. Ale Chiara też nie potrafiłaby tego zrobić. Gdybyśmy potrafili to zrobić, to gdzie byłoby miejsce na moc Boga w naszym życiu – zastanawiał się mąż Chiary. Podkreślił, że "kiedy Pan Bóg do czegoś nas wzywa, to daje nam też łaskę, by móc zrobić te kroki".

Enrico Petrillo przyznał, że medialna obecność Chiary prowadzi do uproszczeń i instrumentalizacji. Dodał, że postać jego żony ma też silne oddziaływanie, ponieważ wiele osób modli się za wstawiennictwem Chiary i zostaje uzdrowionych. – Bardziej niż uzdrowienia fizyczne, natychmiastowe i całkowite, czyli zgodne z definicją cudu, uderza mnie świadectwo o nawróceniach, które dokonały się pod wpływem Chiary. Dla mnie są to jeszcze większe cuda niż uzdrowienia – wskazywał Petrillo.

