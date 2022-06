"Dziwimy się, że kościoły pustoszeją". Nowy stół liturgiczny w Il Gesù w Rzymie

O zmianach w kościele Najświętszego Imienia Jezus w Rzymie (Il Gesù w Rzymie) poinformowała dziennikarka portalu Life Site News.

Nowoczesny ołtarz w barokowym kościele

"Indiana Jones, Tomb Raider czy Piąty element – to skojarzenia, które mogą nasuwać się na widok nowego „stołu eucharystycznego” w kościele Il Gesù" – czytamy na portalu. Nowy ołtarz ma kwadratowy blat, a nad nim zawieszono duży pierścień. W pierścieniu znajduje się z kolei grecka inskrypcja, a także krzyż.

Reforma liturgiczna, która dokonała się podczas pontyfikatu papieża Pawła VI wprowadziła rozłączenie ołtarza od Tabernakulum, w którym znajduje się Najświętszy Sakrament. Tymczasem "postępowy", zdaniem Life Site News, stół liturgiczny w Il Gesù w Rzymie jest otoczony drewnianymi "kręgami" z wkomponowanym w podłogę jednym dodatkowym kręgiem.

"Ołtarz kościoła Il Gesù w Rzymie został odnowiony: macierzysty kościół jezuitów, wcielenie trydenckiego ducha, teraz wygląda tak. Ma to służyć dostosowaniu go do Soboru Watykańskiego II. A my się dziwimy, że kościoły pustoszeją…" – napisała w mediach społecznościowych europejska korespondentka serwisu LifeSiteNews Jeanne Smits.

twitter

Kościół Il Gesù w Rzymie został wybudowany w stylu barokowym. Jego budowę zapoczątkował sam św. ignacy Loyola. Na jego wzór wybudowano m.in. kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie. Il Gesù jest macierzystym kościołem zakonu jezuitów w Rzymie. Towarzystwo Jezusowe, założone przez św. Ignacego Loyolę było w szczególny sposób zaangażowane w realizację programu odnowy kościoła, który został opracowany podczas Soboru Trydenckiego.

Czytaj też:

Świątynia Satanistyczna wycofała swój udział w "rodzinnym" pikniku LGBTCzytaj też:

Chmielewski: Papież w końcu zrealizował główny cel swojego pontyfikatu